搶Google飯碗！OpenAI打造「AI瀏覽器」 威脅Chrome霸主地位

3位知情人士透露，OpenAI 即將推出一款由人工智慧（AI）驅動的網頁瀏覽器。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕3位知情人士透露，OpenAI 即將推出一款由人工智慧（AI）驅動的網頁瀏覽器，有望挑戰主導瀏覽器市場的 Google Chrome。OpenAI的這款瀏覽器，預計將在未來幾週內問世，希望能利用 AI 徹底改變使用者瀏覽網路的方式，同時也讓 OpenAI 能更直接地接觸到 Google 成功背後的核心資產：使用者數據。

《路透》報導，OpenAI旗下的ChatGPT每週活躍用戶高達5億名，如果能被他們採用，那麼 Google 的廣告業務將面臨一定程度的壓力，Chrome是Google母公司Alphabet 的廣告收入支柱，占其總營收近4分之3。

請繼續往下閱讀...

這是因為 Chrome 提供使用者資訊，讓 Alphabet 能更有效率、且更有利地投放廣告，並預設將搜尋流量導向自家搜尋引擎。

據2位消息人士透露，OpenAI 的新瀏覽器在設計上，會將部分使用者的互動，保留在類似於 ChatGPT 的原生對話介面，而不會再像傳統瀏覽器那樣導向網站點擊。

其中1位消息人士表示，這款瀏覽器是 OpenAI 更廣泛策略的一部分，目的是將其服務融入消費者的日常生活與工作場景。

OpenAI 拒絕對此發表評論。

不過報導也提到，OpenAI在瀏覽器市場上面臨的挑戰可不小。根據網路分析公司 StatCounter數據，Google Chrome在全球擁有超過 30 億名使用者，市占率超過3分之2，排名第2名的蘋果 Safari 市占率則有 16%。OpenAI 上個月公布 ChatGPT 的付費商業用戶數有 300 萬名。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法