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台灣關稅開獎倒數 僅這15款美國進口車有望降價？

2025/07/10 08:04

台灣和美國對等關稅稅率即將開獎，車商直言，對台灣整體車市影響不大，目前市場上僅15款自美國進口的汽車有望直接降價。（台灣特斯拉提供）台灣和美國對等關稅稅率即將開獎，車商直言，對台灣整體車市影響不大，目前市場上僅15款自美國進口的汽車有望直接降價。（台灣特斯拉提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣和美國對等關稅稅率即將開獎，車商直言，以最壞的狀況分析，美國進口車關稅若從17.5%直接降至0，對台灣整體車市影響不大，目前市場上僅有15款車自美國進口，有望直接降價。

車商表示，美國製汽車本身生產成本就很高，即使關稅降到零進口來台，價格差異不致於太大。

尤其美國宣佈對日本、墨西哥課徵25%對等關稅，若美國製汽車需從日本、墨西哥進口汽車零組件，生產成本勢必得墊高，出口價格將不具競爭力。

車商說，由於美國製汽車不便宜，目前在台灣車市的數量有限，台灣自美國進口的市售汽車僅15款。

包括美國品牌Tesla Model 3、Model S、Model X、Model Y和Ford（福特）Mustang。

非美國品牌有德國品牌Mercedes-Benz（賓士 ）GLE、GLE Coupe、GLS和BMW（寶馬）X3、X5、X6、X7、XM車款，以及日本品牌Toyota　Sienna、Infiniti QX60等車款。

如果美國進口車關稅調降，車商是否會立即調降車價反應？多數車廠表示，還是必須等待政策明朗後再做整體評估，目前階段不會有任何價格上的變動。

但眼尖的消費者發現，Infiniti QX60豪華休旅車原建議售價285萬元，現在促銷折扣已高達30~40萬元，比關稅稅率調降至零的幅度還大。

有車廠則表示，萬一美國進口車關稅調降至零，並於8月1日起實施，「這樣最單純」，該品牌在保稅倉庫的美國進口車，8月1日起就會立刻降價出車。

怕的是，台灣政府對應美國關稅的內容，現在好不容易顧客回籠買車了，若政府還要討論貨物稅調降、要立法院通過，屆時消費者又陷入觀望，車商惡夢恐會重來一次。

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