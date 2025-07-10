川普第二波關稅函陸續出爐 對巴西開徵50%最高

〔中央社〕美國總統川普今天持續公布更多國家輸美商品將面臨的新關稅稅率，他下午公布發給巴西領導人的關稅信函，告知巴西面臨的新稅率為50%，為目前已公布稅率之中最高；自8月1日起適用。

川普（Donald Trump）4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，引發全球金融市場動盪。他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率。

請繼續往下閱讀...

對等關稅暫緩期原訂今天屆滿，但川普7日簽署行政命令將暫緩期延至8月1日，並自當天起，陸續透過自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）公布寫給各國領導人的信函，通知新關稅稅率。

川普今天下午在社群媒體發出給巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的關稅信函，特別在信中開頭寫道，巴西針對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）審判是一項「獵巫」行動，應該立即停止。

外電報導，在任期間與川普交好的波索納洛目前正在巴西受審，他遭控策畫發動政變，以阻止魯拉於2023年1月就職總統。

巴西輸美商品的關稅將從目前的10%增至高達50%，自8月1日起適用。川普也在這封發給魯拉的信中寫道，美國對巴西調整關稅稅率的部分原因是巴西對美國人民基本言論自由權的打擊，包括巴西最高法院對美國社群媒體平台發出的內容審查令。

他還說，由於巴西對美國企業數位貿易活動的打擊及不公平的貿易行為，他將指示美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）立即針對巴西展開301條款調查。

川普今天稍早陸續公布發給菲律賓、汶萊、摩爾多瓦、阿爾及利亞、伊拉克、利比亞及斯里蘭卡等7國領導人的信件，告知這些國家輸美商品將面臨的新稅率，介於20%至30%。

除了發給巴西的信函以外，川普其餘每一封信的措辭幾乎相同，除了告知新稅率，還警告，若採取報復行動，美國將回敬更高的關稅。但他也語帶保留表示，「這些關稅可能會根據我們與貴國的關係而上修或下調」。

他還在信中寫道，若透過第3地轉運以規避更高關稅，仍將按較高稅率徵收；選擇在美國境內設廠或生產，就不會被徵收這項關稅。

川普於7日發出首波關稅信函，致函日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞－赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨、泰國等14國領導人。這些國家面臨的稅率介於25%至40%不等，將於8月1日生效。

截至目前，川普一共發出關稅函給22個國家，未包含台灣。

對於台美談判進度，國安人士稍早表示，雙邊關稅談判沒有卡關或觸礁，持續討論中。

美國目前已宣布和中國達成一項貿易架構，以及和英國、越南達成貿易協議。（編輯：陳正健）1140710

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法