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為何採取發出「關稅信件」作法 川普自曝原因

2025/07/09 21:10

美國總統川普對各國發出「關稅信件」。（示意圖，路透）美國總統川普對各國發出「關稅信件」。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對各國發出「關稅信件」，信中甚至附上正式貿易協議條款，強調為「最終版本」，必須「接受或拒絕」，不得修改。為何他會採取這樣的作法，川普自稱，之所以「發信函」，是因為談判貿易協議「太耗時」（too time-consuming）。

週二（8日），川普告訴白宮官員，過去那些沒有積極部署關稅的總統都是「愚蠢的」。川普一向以推銷員自居，他還補充說， 試圖與世界其他國家談判貿易協議「太耗時了 」，所以像他本週做的那樣，給他們發信，列出他們商品的關稅稅率，這樣更方便。

這些信件標誌著他與4月2日在白宮自稱的「解放日」活動有所不同。當時，他張貼展示關稅的海報板，這一舉動導致市場短暫崩潰 ，並進入了為期90天、基準關稅為10%的談判期。

這次川普則選擇發送格式信函，信函的大小寫和標點符號混亂，並存在其他格式問題。「這是一種更好的方法」，川普談到他的信時說：「這是一種更有力的方法。我們給他們發了一封信。你讀了這封信。我認為它寫得很好。而且，裡面大部分都是一些小數字：你付25%、35%。我們有一些是60%、70%。」

川普發表上述言論時，尚未發布任何高於40%關稅的信函，他週一已對寮國和緬甸徵收了40%的關稅。他計劃對日本和韓國這兩個主要貿易夥伴和盟友徵收25%的關稅，這兩個國家被認為對遏制中國的經濟影響力至關重要。

目前已被加徵關稅的14個國家的領導人希望在未來三週內進行談判，然後再對進口產品徵收更高的關稅。

總統週二晚間在「真相社交」中表示，他將於美國時間週三（9日）上午向「至少7個國家」發布信件，下午還會發布更多信件。

川普說：「我想說，多年來，我對他們的每一次對待都比他們對我們更好。」

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