企業價格戰加劇通縮壓力 中國PPI連跌33個月

中國車業之間因產能過剩引發的價格戰，也加劇中國的通縮壓力。（中央社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕受美國總統川普發動關稅戰帶來的不確定性和國內需求疲弱影響，中國6月生產者物價指數（PPI）跌幅創近2年來最大，消費者物價指數（CPI）僅微幅上漲，顯示中國通縮陰霾揮之不去，北京當局面臨增加更多刺激措施的壓力。

中國6月PPI年跌3.6%，跌幅創2023年7月以來最大，也較5月的下跌3.3%擴大，且為連續第33個月下跌；6月CPI年增僅0.1%，終止連續4個月下滑，但僅比5月的年跌0.1%略為改善，反映北京當局以舊換新補貼措施所帶來的短期提振，而非持久的消費信心復甦。

請繼續往下閱讀...

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃梓純表示：「整體CPI出現改善，這可能反映了中國政府消費品以舊換新計劃的提振作用。但隨著這種提振作用可能很快消退，我們預計基礎通脹將在今年晚些時候再次回落。」

在通縮陰霾揮之不去的情況下，北京當局面臨增加更多刺激措施的壓力，以避免經濟出現價格、企業獲利和工資下跌的惡性循環。企業之間因產能過剩引發的價格戰，也加劇中國的通縮壓力，包括習近平在內的中國領導人矢言要遏制企業之間的無序競爭，並要推進「落後產能」有序退出。但有分析師警告，中國的價格戰可能會持續好幾年，因地方政府官員尋求避免失去就業機會。

美國關稅戰亦對中國出口導向部門造成打擊。中國6月電腦、通訊和其他電子設備的生產價格加速下跌，美國關稅戰帶來的不確定性，讓依賴全球市場的企業前景籠罩陰霾，因他們同時得面對國內需求疲弱。

荷蘭國際銀行（ING）中國首席經濟學家宋林表示，人民幣近來相對強勢和通膨持續疲軟，將給中國人民銀行在今年稍後進一步降息的空間，目前預計下一次降息將在第4季。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法