這檔AI股已漲2000％ 2位億萬富翁增持、並拋售輝達

幾位著名的避險基金經理人在第1季出售輝達的股票，並增持Palantir Technologies股票。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管輝達過去12個月來股價上漲715%，每股盈餘成長1690%，但有兩位美國億萬富翁仍拋售輝達股票，買進一檔自2023年初以來上漲2000%的AI股票，那就是帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）股票。

幾位著名的避險基金經理人在第1季出售輝達的股票，並增持Palantir Technologies股票，Palantir股票自2023年1月以來的回報率已達到2000%。

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城堡投資公司（Citadel Advisors）的創辦人億萬富翁肯·格里芬 （Ken Griffin） 出售150萬股輝達股票，持股比例降至50%。他還增持了90萬2400股Palantir股票，持股比例增至204%。

千禧管理公司（Millennium Management）的總裁億萬富翁以色列·英格蘭德（Israel Englander）出售74萬0500股輝達股票，減持7%。他也買進了98萬6400股Palantir股票，持股比例增加至302%。

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