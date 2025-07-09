新塭滯洪池光電案場因颱風受損 能源署：勿片面放大特定產業

經濟部針對嘉義光電案場毀損澄清。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕颱風丹娜絲自西部嘉義登陸，嘉南沿海地區成為重災區，網傳嘉義光電案場損毀影像，經濟部能源署9日澄清，嘉義布袋沿海新塭滯洪池光電案場受損範圍集中於內部設施，未對周邊民眾造成影響，已請業者於2日內完成損壞模組及非固定設備的全面清理作業，並強化後續固定設施檢修，確保安全、穩定。

能源署指出，此次颱風自嘉義布袋登陸，嘉義沿海平均風速達13級，新塭滯洪池光電案場2020年完工，案場總裝置容量35.5MW，此次因颱風瞬間強風，導致部分浮台下方錨定因受災損壞斷裂，約有15MW受損。

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不過，能源署強調，案場損壞範圍僅限於內部浮台與模組，並未波及居民區或造成環境污染。能源署已請業者於2日內完成受損模組與非固定設備全面清理，後續也將針對錨定系統與防災結構進行檢討與強化，確保案場在極端氣候下的韌性與安全性。

對於網路上流傳部分合成影像、誇張圖文等，能源署重申，相關內容與現場實況不符，導致社會誤解與不必要的恐慌，並且削弱公部門在防災應變上的公信力與工作效率。

能源署呼籲各界勿過度渲染災情，避免傳播錯誤訊息，政府各機關將持續以事實為依據，依法嚴格監督，確保公共安全，並與地方政府密切合作，共同推動綠能發展與環境安全的雙贏目標。

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