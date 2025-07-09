MIXX電商作多層次傳銷未報備 挨罰60萬

電商購物網站從事多層次傳銷未報備遭罰60萬元。（擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日指出，邁宇國際經營的MIXX電商購物網站，藉以從事多層次傳銷，卻未於開始實施前向該會報備，違反「多層次傳銷管理法」第6條第1項規定，處60萬元罰鍰。

公平會表示，邁宇自2022年4月起開始透過經營MIXX電商購物網站招攬民眾加入成為加盟店，並提供加盟店專屬網域，民眾可於MIXX網站架設個人線上商店，並分享其線上商店的商品訊息、專屬網域於社群媒體，發展組織團隊。

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公平會調查發現，MIXX所設計的制度，加盟店會依其自身及底下團隊成員的月銷售額業績晉升至更高銷售階級，進而取得更高的分潤比例獎金，且加盟店所獲得的團隊獎金是來自其下線加盟店、以及再下線加盟店等所有成員推廣、銷售商品的業績，因此實際上是透過多層級組織銷售推廣其食品、美容保養品等商品，獎金制度具備多層級組織架構及多層級抽佣關係的特性。

但是，邁宇於實施前未報備，已違反「多層次傳銷管理法」規定，公平會考量該公司在2022年至今竟然都沒有完成報備，且募加盟店已達3000多家，營業額也高，故予以較重之處罰。

公平會提醒，電商購物網站如有實施多層次傳銷組織或計畫，應於開始實施前檢具載明法定事項之文件、資料向該會報備，以免受到裁罰。

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