日圓跌至新低價 銀行估「2因素」具潛在升值空間

凱基銀行推出換匯優存年利率最高6%限時專案。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕川普拍板日本25%關稅重創日圓匯率，今（9）日日圓匯價再創新低，不但新台幣1元可換到近5日圓，若用網銀App換匯，搭配銀行匯價優惠，今日更有民眾換到0.1987的超甜價位，凱基銀行指出，雖日圓短期漲勢受阻，但已因避險需求提升，為日圓提供支撐，且日本尚處於升息循環，預估區間整理後，仍有重啟漲勢的機會，建議可善用「換匯優存」，把握逢低配置部位，同時領取利息收入。

近期因日圓現鈔匯價頻創新低，再度引發國人的換日圓熱潮。凱基銀行指出，日圓一向是國人最愛的外幣選項之一，因日本央行縮減購債、放緩升息與關稅協商不順的影響，短期漲勢受阻，但後續在｢避險需求」及「升息循環」２大因素下，預估日圓在區間整理後，仍有重啟漲勢的機會。

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同樣近期偏弱的美元，凱基銀行分析，今年4月以來，受到關稅不確定性與美國財政紀律影響，美元面臨信任危機，資金逐漸從美國流出至歐洲與日本等海外市場。但美元仍為全球央行的主要儲備資產與交易貨幣，其重要性難以取代，即便各國有意去美元化，短期內也難以為之。此外，美元指數今年以來雖已貶逾10%，前景展望略偏保守，但美股的報酬率遠優於其它市場，在收益率與匯率風險考量下，美元仍具資金投入的吸引力。

暑期旅遊旺季正式展開，凱基銀行觀察，民眾理財行為逐漸轉向短期、靈活性高的產品，特別在旅遊旺季，結合換匯與存款的專案，可望滿足外幣兌換與短期資金配置的需求。凱基銀行順勢推出限期專案，美元、日圓換匯優存1個月期年息最高6%。

凱基銀行指出，該行美元、日圓1個月期的換匯優存專案，同時換匯加定存，即可獲1個月期6%高利優存，符合散戶靈活、彈性的短期需求。若是對「鎖利」有需求的客戶，也可以參考美元高利定存專案，5000美元即可承作，凱基金控股東或凱基銀行新戶，更有最高3個月年利率5.3%；有意長期配置美元資產的民眾，也可以考慮12個月期方案，最高年利率4.2%。

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