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颱風毀佳冬光電？經部再澄清︰颱風前已移除保存

2025/07/09 18:48

網傳誤認為光電模組部分，實為無毒且高耐用之浮台之腳踏板，材質無有害物質，對環境無污染。（能源署提供）網傳誤認為光電模組部分，實為無毒且高耐用之浮台之腳踏板，材質無有害物質，對環境無污染。（能源署提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕立委質疑屏東佳冬「離岸太陽光電系統浮台技術試驗計畫」審查、補助遭質疑，網路也流傳離岸太陽光電設施浮台殘骸碎片漂流。經濟部能源署嚴正澄清，本案依規定辦理，而畫面中所見並非太陽光電模組，是浮台上網格狀腳踏板，均採用高密度聚乙烯（HDPE）製成，材質無毒且耐用度高，光電板已於颱風來襲前妥善移除並保存。

能源署重申，畫面中所見並非太陽光電模組，而是浮台上的網格狀腳踏板，本案光電浮台上的「浮筒」與「踏板結構」採用HDPE材質，無毒且與日常飲用水管、魚塭浮具等使用材料相同，對環境與人體皆安全無害。

HDPE材質廣泛應用於包裝、容器、管材、薄膜及建築材料等領域，與一般聚乙烯（PE）不同，不會釋出有害物質，也不對生態環境造成污染，為浮動設施常用材料。

有關海上光電浮台善後情形，能源署已責成業者於今（9日）前完成清運作業，確保周遭海域航行安全與環境無虞。

能源署強調，對於部分媒體散布不實消息，深感遺憾，並請相關人士立切勿散播不實消息，避免自誤，防止引發不必要之誤解與社會恐慌。呼籲社會大眾應以官方公告為準，切勿輕信或散布未經查證謠言。政府將持續嚴格督導廠商完成善後工作，保障海域安全與生態永續，並穩健推動再生能源技術驗證工作。

另外，本案計畫當時依「經濟部能源署業界能專計畫申請須知」規範辦理計畫審查與補助作業，並由能源署委託法人辦理審查會議，審查重點涵蓋計畫執行內容、執行能力、人力及經費合理性、預期成果效益與計畫管理能力等面向；並於後續邀集相關部會代表及專家學者召開「業界能專計畫指導會議」進行計畫決審，依審查結果核定計畫，整體計畫審查與補助作業皆依既有規範與審查程序辦理。

能源署也說明，此案將持續依契約內容執行，若廠商未能如期完成海域浮台技術驗證工作，將依計畫規範辦理合約終止，不予核撥補助款。

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