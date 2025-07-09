因華生技口服膽道癌孤兒新藥 FDA核准進入三期臨床試驗

因華口服膽道癌孤兒藥D07001-Softgel ，在美國啟動全球三期臨床試驗。（擷取自因華官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃因華生技（4172）今日宣布，公司開發之口服膽道癌孤兒新藥 D07001-Softgel正式進入全球第三期關鍵性臨床試驗，並與美國知名CRO（臨床研究機構）攜手合作，該CRO將執行美國FDA藥證申請的全球臨床試驗，預計收案約240名受試者，力拼2025年底美國試驗地區，首位受試者入組，2026年底可收完期中解盲之病人數。

因華指出，根據全球市場資料，膽道癌屬極高未滿足醫療需求癌種，搭配孤兒藥審查機制，D07001若成功通過三期試驗，將具備快速上市與專屬市場地位潛力。

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2024年12月FDA正式核准D07001-Softgel三期臨床試驗方案，本次國際三期研究鎖定第三線或不願接受第二線注射化療之晚期膽道癌患者，採多中心、隨機分配、雙盲、安慰劑對照設計，旨在評估D07001-Softgel軟膠囊併用卡培他濱capecitabine與安慰劑併用卡培他濱capecitabine在整體存活（OS）及多項次要終點之差異。

因華生技除了推動全球臨床試驗外，去年取得中國核准的顯影劑產品「釓噴酸葡胺注射液」之原料藥，在今年初開始也陸續放量出貨，帶動業績成長，推升營收，今年營收上半年已高於去年整年度。

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