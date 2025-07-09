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AI需求強勁 勤誠營收創三高

2025/07/09 17:45

勤誠6月營收16.3億元。圖為總經理陳亞男。（業者提供）勤誠6月營收16.3億元。圖為總經理陳亞男。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）今日公告6月營收16.3億元，月減11%、年增23%，第二季營收54.4億，季增31%、年增51%，上半年營收為96億元，年增50%，受惠客戶AI、通用型伺服器需求強，三者皆創同期新高。

勤誠表示，終端客戶的AI及通用型伺服器需求強勁，帶動第二季及上半年整體營運表現，然而近期匯率變化劇烈，壓抑部分營收及獲利表現，後續將持續關注外部環境影響，穩中求進。

展望第三季及下半年，終端客戶含HGX、ASIC、GB200與300、MGX等AI、邊緣運算、雲端及存儲需求皆保持積極成長趨勢，加上今年新切入的機櫃零組件業務開展順利，對下半年保持審慎樂觀的成長預期。

不過美國關稅尚未公告台灣稅率，總經不確定性高，研調機構集邦（Trendforce）也微幅下調今年伺服器的出貨量預期，勤誠指出，將持續密切關注關稅政策及匯率變化，結合全球製造在地化的布局，目前馬來西亞廠已在如火如荼進行中、美國德州廠積極選地，力求打造營運彈性以降低外部衝擊、續創成長動能及佳績。

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