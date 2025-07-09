受惠美國關稅搶運潮 陽明6月營收月增年減

陽明海運今日除息，終場以64.6元平盤做收。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明受惠美國關稅政策變化，6月市況有所回溫，6月營收138.05億元，月增幅為11.71%，年減幅為33.37%。上半年營收841.73億元，年減幅為12.67%。

陽明海運今日除息，在每股配發7.5元現金股利下，除息參考價64.6元，盤中一度攻高到65元，終場仍以64.6元平盤做收。

請繼續往下閱讀...

陽明表示，根據美國全國零售聯合會（NRF）預測， 6、7月美國進口貨量，因關稅目前部分暫停因素有所反彈，但後續因美國關稅暫緩將到期，且多數國家協議仍膠著，市場變數仍多，進口貨量預期將放緩。在船舶營運面，歐洲港口目前仍持續壅塞，主要港口船舶平均等候泊位時間約達2-5天或更多，對於維持穩定航班服務構成挑戰；另外，目前中東局勢仍未穩定，故多數航商仍繼續採行繞行好望角策略以維持安全航行。

陽明指出，世界銀行（World Bank） 6月最新報告指出，由於貿易緊張局勢加劇，及全球政策不確定性升溫，下調今年全球經濟成長預測至2.3%，較1月預測的2.7%大減0.4個百分點，並示警若貿易限制升級，或政策不確定性持續，將可能進一步衝擊全球經濟成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法