7/11生效！離島旅客攜帶免稅酒 放寬至1.5公升

財政部放寬離島旅客攜帶免稅酒上限至1.5公升，7月11日上路。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕配合入境旅客攜帶免稅酒放寬至1.5公升，加上暑假旅遊旺季將至，為促進離島觀光及經濟發展，財政部今日修正發布「離島免稅購物商店設置管理辦法」第19條規定，將離島免稅購物商店銷售酒類予旅客，並由其隨身攜出離島地區至台灣本島或其他離島地區的免稅數量，由現行1公升放寬至1.5公升，即可攜帶2瓶750毫升的免稅酒，並自7月11日生效。

財政部關務署說明，已於今年1月25日提高入境旅客攜帶自用酒類免稅數量至1.5公升，為期一致，因此研議修正離島辦法，於預告期滿施行。不過，關務署提醒，離島旅客須年滿18歲才可以購買自用酒類產品，當次自同一離島地區各購物商店購買的免稅酒類數量，合併計算1.5公升（不限瓶數）以下免稅，讓暑假至離島觀光的旅客同樣享受優惠。

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關務署官員說明，旅客若於離島免稅購物商店購買超過1.5公升酒類，超過免稅數量部分，由離島免稅購物商店代徵稅款。若是入境旅客，攜帶酒類5公升限量內，扣除免稅酒數量，可向海關申請補稅放行，超過限量者應檢附酒類進口業許可執照，依法向海關申報進口，或就超逾部分辦理退運或以書面聲明放棄。

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