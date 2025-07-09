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頂級「Urban Paradise」Buffet搶先看 仙台牛舌、美墨料理吃到飽

2025/07/09 16:15

以饗食天堂崛起的饗賓集團睽違兩年，將於本月底推出精品餐酒Buffet品牌「Urban Paradise」，進駐台北信義區統一Dream Plaza購物中心5樓，將顛覆傳統餐酒館形式，首次挑戰美墨靈魂料理，日本仙台「東山炭燒牛舌」也首次登台，預期將再掀起搶訂熱潮。（饗賓提供）以饗食天堂崛起的饗賓集團睽違兩年，將於本月底推出精品餐酒Buffet品牌「Urban Paradise」，進駐台北信義區統一Dream Plaza購物中心5樓，將顛覆傳統餐酒館形式，首次挑戰美墨靈魂料理，日本仙台「東山炭燒牛舌」也首次登台，預期將再掀起搶訂熱潮。（饗賓提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以饗食天堂崛起的饗賓集團睽違兩年，將於本月底推出精品餐酒Buffet品牌「Urban Paradise」，進駐台北信義區統一Dream Plaza購物中心5樓，將顛覆傳統餐酒館形式，首次挑戰美墨靈魂料理、日本仙台「東山炭燒牛舌」也首次登台，預期將再掀起搶訂熱潮。

饗賓集團表示，隨著統一「Dream Plaza」即將開幕，饗賓集團同步導入兩大品牌，將打造全新精品餐酒Buffet品牌—-「URBAN PARADISE」，「URBAN PARADISE」坐落於「Dream Plaza」5樓，占地417坪，提供306席寬敞座位。

品牌將以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念，顛覆傳統餐酒館與Buffet的既定印象，打造兼具風格與自由度的用餐體驗，料理橫跨全球多元餐酒文化，從美墨的熱情奔放、歐陸的經典優雅、日式的細膩精緻、東南亞的辛香層次、川味的麻辣奔放到台式的熟悉溫度。

台灣街頭常見的鵝肉麵攤也將以全新風貌演繹呈現，西式料理部分，饗賓集團首次挑戰美墨靈魂料理，由6位資深西廚聯手研發，為Buffet體驗注入創新與深度。

來自日本仙台的「東山炭燒牛舌」更是首次登台，以3天熟成的牛舌食材、現點現炭烤的獨特工藝，及多款創意牛舌料理聞名，讓消費者與海外同步，品嚐日本必訪熱點美食。

現場並設有專業酒飲吧，提供多款精選調酒、精釀啤酒、紅白酒與清酒，更攜手「蜷尾家」推出含酒精的創意冰淇淋，創造都會風情的放鬆儀式感，

「URBAN PARADISE」集結世界comfort food與時尚氛圍，是一場視覺、味覺與感官的沉浸式盛宴。

「饗泰多」全新門市同樣位於5樓，占地91坪、110席座位，以摩登南洋風格打造時尚食藝空間。

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