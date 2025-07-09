川普關稅進入延長賽 PwC：難期待稅率為零或再延期

PwC表示，雖不排除8月1日前各國繼續透過貿易談判讓對等關稅下降，但很難期待稅率為零或再延期。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普於美東時間7月7日簽署新的行政命令，先是將對等關稅實施日期從7月9日延長至8月1日，並公布第一波14個國家的新稅率。資誠（PｗC）分析，7月7日發布的行政命令雖不排除8月1日前各國繼續透過貿易談判讓對等關稅下降，但很難期待稅率為零或再延期；此外，國別對等關稅一旦確定後，接下來美國可能就會針對半導體、藥品等是否課徵232條款關稅表態。

PwC指出，美國公布第一波14個國家的新稅率，其中日本、韓國均為25%，寮國、緬甸40%，馬來西亞25%，印尼32%，柬埔寨及泰國36%。根據白宮相關新聞發布，新稅率的設定主要在於美國貿易逆差仍然嚴重，「部分仍未認真解決傷害美國工人、農民及企業的關稅及非關稅貿易障礙的國家，必須面臨相關後果」。

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PwC Taiwan專責海關及國際貿易服務的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，考量美國難以在8月1日緩衝期結束前完成與多數國家的貿易協議，政府雖然還在努力進行談判中，但台灣也可能近期內就會收到美國的關稅稅率通知信函，而不會等到最後一刻。

李益甄指出，就即將實施的對等關稅，以下幾點提醒企業注意及觀察，首先，目前的行政命令已揭示白宮於5月12日發布對中國關稅稅率調整的行政命令仍繼續有效，即中國自5月14日起90天內仍適用10%的稅率（須附加20%的額外關稅），而非自8月1日即恢復適用原來125%的稅率，此舉可能與中國已和美國完成初步關稅談判有關。

再者，對個別產品課徵的232條款關稅仍優先於新發布的關稅稅率適用，並非疊加課徵。舉例而言，8月1日後日本、韓國出口至美國的汽車仍適用25%的關稅，而非課徵50%的關稅。

最後，川普7月7日發布的行政命令雖不排除8月1日前各國繼續透過貿易談判讓對等關稅下降，但很難期待稅率為零或再延期；此外，國別對等關稅一旦確定後，接下來美國可能就會針對半導體、藥品等是否課徵232條款關稅表態，相關企業宜密切注意。

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