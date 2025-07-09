《誰是接班人》劇碼真實上演 兩位「凱文」討好川普想當Fed主席

圖左為凱文·哈塞特，右為凱文·沃許，兩人皆積極爭取擔任下任的聯準會主席職位。（取自華爾街日報）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒華爾街日報報導，兩位名叫「凱文」的共和黨人正角逐下一任聯準會（Fed）主席。其中一位正躍居潛在候選人名單之首，而另一位則面臨川普總統盟友的質疑。

正在上演的劇情正是美國總統川普的典型選才行為：兩個雄心勃勃的男人在一場高風險的競賽中爭奪川普的支持，這與川普曾經在《誰是接班人》（The Apprentice）中宣傳的董事會戲劇如出一轍。

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知情人士透露，川普最親密的經濟顧問之一凱文·哈塞特（Kevin Hassett ） 正成為下一任聯準會主席的有力競爭者。哈塞特的崛起對另一位凱文，前聯準會理事凱文沃許（ Kevin Warsh ）構成威脅。沃許是聯準會主席的早期熱門人選，自8年前川普放棄提名他之後，他一直在爭取聯準會主席職位。一些接近總統的人士指出，沃許並非川普的核心圈成員，因此不會支持降息。

知情人士透露，哈塞特今年6月至少兩度與川普會面，討論聯準會主席一職。這些會談標誌著哈塞特態度的轉變。此前，他曾告訴盟友他不感興趣，但現在他表示，如果有機會，他會接受這份工作。

沃許已討論本月前往華府與財政部長貝森特會面討論美聯準會的立場。白宮發言人庫什·德賽表示：川普總統明確表示，聯準會的貨幣政策需要與政府的促進增長議程相輔相成。他將繼續提名最有資格、最能服務美國人民的人選。

川普對聯準會主席鮑爾的憤怒加劇這場競爭。聯準會已表示，希望確保關稅不會再次引發通膨。川普要求更大幅度、更快地降息，並曾考慮比以往更早宣布鮑爾的繼任者。

63歲的哈塞特是一位博學的經濟學家，擁有博士學位，曾在1990年代擔任聯準會官員。過去八年，他一直與川普為伍，學習如何根據總統的直覺調整自己的立場。在川普第一屆政府任職兩屆後，他加入了川普女婿賈里德·庫許納創辦的私募股權公司。

55歲的沃許娶了億萬富翁羅納德·勞德（Ronald Lauder）的女兒，後者是川普的大學同學。過去十多年，沃許一直活躍於全球金融界的高層圈子。

最近幾週，沃許試圖改變他長期以來對更注重通膨或「鷹派」貨幣政策的支持。在幾次演講以及週一接受福斯商業新聞採訪時，他暗示，如果聯準會與貝森特合作，減少其持有的約6.2兆美元美國國債和抵押貸款支持證券，那麼聯準會可能會更積極地降息。

沃許去年秋天接受了川普的財政部長面試，但他利用這次會面為競選聯準會主席一職做墊腳石。沃許曾擔任前總統老布希的顧問，過去十年來一直是自由貿易的積極倡導者。

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