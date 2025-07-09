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中國電動車恐成間諜工具 龍頭車企被以色列軍方停用

2025/07/09 14:19

由於中國電動車可能將數據回傳到中國，原計劃配發給以色列國防軍官使用的比亞迪新型Atto 3電動車（見圖），在經過電子設備檢查後並未投入使用。（彭博）由於中國電動車可能將數據回傳到中國，原計劃配發給以色列國防軍官使用的比亞迪新型Atto 3電動車（見圖），在經過電子設備檢查後並未投入使用。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動汽車被以色列官方查到將數據回傳中國，以色列國防部已經暫停使用比亞迪的汽車。

由於擔心透過嵌入式通訊系統和感測器收集數據，以色列國防部已正式暫停向以色列國防軍軍官供應比亞迪電動車。網路安全專家多次發出警告，強調中國電動汽車可能被用作「間諜工具」。

以色列國防部早前已接收600多輛中國汽車，其中包括名爵ZS EV和奇瑞瑞虎8等車型，這些汽車被廣泛用作官員的公務交通工具，甚至在特拉維夫國防部總部附近也有使用。

然而，原計劃配發給以色列國防軍官使用的比亞迪新型Atto 3電動車，在經過電子設備檢查後並未投入使用。為了最大限度地降低資訊外洩的風險，接收車輛的自動緊急服務通訊功能e-Call系統被強制關閉，預防數據外洩傳回中國。

然而，專家認為國防部的處置還不夠。以色列安全局（Shabak）網路安全部門創始人之一哈雷爾·梅納什里指出，中國汽車應該被視為能夠收集音訊、視訊、地理位置和生物特徵數據，並將數據資料傳輸到中國伺服器的行動情報平台。

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