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川普按下關稅暫停鍵幕後原因曝光！WSJ：只因貝森特這句話

2025/07/09 14:19

華爾街報導，貝森特是川普按下關稅暫停鍵，的主要關鍵推手。（法新社資料照）華爾街報導，貝森特是川普按下關稅暫停鍵，的主要關鍵推手。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普原預計在7/9如期終止關稅豁免，但又髮夾彎，延至8月1日，華爾街報導，讓川普按下暫停鍵是財政部長貝森特（Scott Bessent）等顧問稱，只要再費點時間，就能敲定印度、歐盟等貿易協議。

華爾街日報引述未具名消息人士報導，川普上週末在自己位於紐澤西州貝德明斯特（Bedminster）的私人高爾夫俱樂部透過電話跟盟友商談，評估是否該設定新的8月期限，或者直接寄發未附上新日期的函件、宣佈新的關稅稅率。

根據報導，川普原本傾向直接讓對等關稅生效，但在聽了貝森特等政府官員說，跟印度、歐盟等數個貿易夥伴的談判已有進展，只是需要多點時間後，川普改變了想法。報導進一步指出，貝森特是成功說服川普4月將對等關稅暫停90天的關鍵幕僚。

據悉，川普跟幕僚及盟友通電話時表示，貿易談判缺乏進展令他相當不滿，還把問題歸咎於各國未能拿出足夠讓美國滿意的提案。川普私下認為，他剛簽署了《大而美法案》、還成功轟炸伊朗，應該繼續一鼓作氣，趁勢在貿易政策取得勝利。

消息人士透露，川普最終決定寄出信件，並展延關稅生效日，以此作為談判手段，希望爭取各國在最後關頭讓步。

川普7月8日透過社交平台Truth Social指出，「無論是昨天寄給數國的信件、或是預定今明兩日和接下來一段時間要寄出的信函，對等關稅都將在2025年8月1日生效，日期從沒變過、未來也不會有變化。換言之，所有關稅都將在2025年8月1日開始徵收，不會展延。」

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