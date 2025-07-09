迎戰日系Outlet 統一DREAM PLAZA開幕倒數

備受關注的星巴克典藏DREAM PLAZA台北，位於DREAM PLAZA六樓及戶外空間，打造跨越咖啡藝術、建築美學與生活風格的全方位體驗。（統一提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團在台北信義區打造的DREAM PLAZA購物中心開幕倒數計時，統一集團今天也首度公布購物中心亮點。

統一集團表示，DREAM PLAZA進入最後準備階段，DREAM PLAZA突破既有建築限制，在頂樓打開一道天窗，讓博客來的書香與星巴克的咖啡香，隨著陽光漫佈到每一層樓，一樓一主題的風格場景翩然而至。

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B2「SUBMARKET」連結捷運人流，到頂樓空中花園「夢想的天空」，期望在每個樓面與消費者共同展開一場時空行旅。從一樓挑高的精典時尚，到六樓書香閱讀山丘，每一層樓都像是翻開一本風格獨具的城市手札。

備受關注的星巴克典藏DREAM PLAZA台北，位於DREAM PLAZA六樓及戶外空間，打造跨越咖啡藝術、建築美學與生活風格的全方位體驗。

統一（1216）集團在台北信義區打造的DREAM PLAZA購物中心開幕倒數計時，統一集團今天也首度公布購物中心亮點。（統一提供）

全台首家博客來旗艦書店匯集逾3萬冊中外文藏書，畫作與書冊相應對話，五大主題場域深度詮釋閱讀與美藝，並連結電子書與有聲書等數位閱讀科技，打造全方位愉「閱」體驗。「玲廊滿藝」以書畫相映，「書畫博客」打造藝術作品與實體書店共生的獨特空間。

DREAM PLAZA也打開全新城市夜生活的序幕，特別規劃獨特的餐酒館與露天座席，結合音樂與美食，滿足 Z 世代對社交的全新想望。

DREAM PLAZA餐飲樓層與台北時代百貨相互連通，超過百家人氣餐廳與特色料理，從早午餐、街頭小吃到高端餐酒館，形成兩館美味加成、全天候的美食饗宴。

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