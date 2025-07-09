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暑假電影院奇葩行為頻傳 只是翻拍片頭、片尾分享也觸法

2025/07/09 11:30

影城宣導。（取自網路）影城宣導。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕暑假是電影強檔期，即使已是串流多元的時代，仍有不少民眾會選擇進電影院，透過大螢幕感受電影魅力；近期知名KOL就在粉絲專頁上分享，於電影院遇到各種奇葩狀況，有民眾不僅在電影院裡滑手機，更拿出手機出錄影，經濟部智慧財產局提醒，錄影行為已觸法，須負擔民、刑事的法律責任。

知名KOL台灣妞4日就在臉書粉絲專頁上分享，到電影院卻遇到隔壁的人不停的講話、滑手機，最後「拿起手機出來錄影」，內心也掙扎要不要告訴他，已經違法。

在社群平台蓬勃發展時代，民眾喜歡隨手錄影並上網分享，但上傳「片頭、正片、片尾」等畫面到Facebook、Instagram、Threads、Tiktok等任何社群平台上，都屬於盜錄行為，此舉已觸法。

經濟部智慧財產局也在官網提醒，擅自攝錄電影畫面再上網分享，會涉及視聽著作的「重製」及「公開傳輸」等著作利用行為，構成侵害著作權；智慧局呼籲，尊重智慧財產權，是守法的表現，更是支持創作者持續為大家帶來更多精彩影音作品，並促進影視產業蓬勃發展的重要力量。

一般民眾若無營利目的，但在電影院錄音、錄影，根據著作權法第91條之1，未經著作財產權人之同意，於公開上映電影進行錄音或錄影者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣75萬元以下罰金。

而有營利目的者，重製、公開傳輸他人著作如盜版販售、網路散播等會觸犯著作權法第91條，可處5年以下、150萬元罰金；至於錄音、翻拍、剪輯、網路直播等侵害重製權、公播權、公開傳輸權等違反著作權法第92條，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣75萬元以下罰金。

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