關稅造成通膨僅為1次性反應 法人估Fed最快9月啟動降息

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國對等關稅90天寬限期預計7月9日到期，美國政府7月7日宣布日韓等14國的關稅稅率，也宣布已和英國、越南及柬埔寨達成協議，市場擔憂關稅恐造成美國通膨影響經濟成長，但渣打銀表示，關稅造成的通膨是1次性反應，預期美國聯準會最快9月啟動降息，未來1年內有望降息3碼。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，關稅對於美國的通膨影響是1次性的。他分析，疫情後的通膨是來自供應鏈中斷，供應鏈解決後，則是美國需求強勁，包括美國薪資成長的動能持續推升通膨，是需求所拉升的通膨；但關稅造成的通膨就不是需求推升，而是成本拉升，需求不一定有。目前看起來需求已在放緩，過程中物價還上漲，消費者接受度應該是在降低。

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所以他認為對等關稅底定後，1次性反應物價後，不會再持續上漲，反而企業會想辦法降低價格吸引消費者，通膨就不太可能進一步持續性的上漲。

接下來美國聯準會關注，1次性增完後是不是回到每月持平，這是觀察重點。劉家豪分析，影響聯準會需不需要降息，最重要是通膨的預期和持續性，如果只有一次性通膨，聯準會覺得衝擊發生完了，就會把偵測目標轉向。且美國聯準會曾透露，如果不是有關稅，聯準會早就降息，表示關稅影響確定後，本來就要準備轉向降息。

他指出，美國聯準會政策態度一直觀察關稅衝擊，因為還是很難評估，沒有真實數據出來，寬限期又往後延，不讓他真實發酵，難以評估對經濟影響。

一旦關稅底定之後，聯準會態度還是想讓經濟取得平衡，通膨穩定下來後要取得經濟的動能，這也是渣打銀認為最快9月降息的可能性持續存在，並預期在未來12個月內陸續降息達3碼。

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