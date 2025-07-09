焦點股》IET-KY：高速光通訊需求成長助攻 爆量亮燈

主力控盤，IET-KY股價爆量亮燈。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠高速光通訊模組需求持續成長，砷化鎵族群IET-KY（4971）今日股價開低後，在買盤簇擁下隨即直衝漲停156元，截至9:44分為止，成交量超過1.1萬張，漲停委買張數超過5600張。

IET-KY董事長高永中日前在股東會即表示看好高速光通訊相關應用，其中，磷化銦磊晶產品為未來幾年公司的主要成長動能。他解釋，磷化銦PIN（PD）應用於資料中心的100G光模組接收端，受惠AI運算需求成長，出貨強勁，可應用於光模組的驅動電路HBT（異質接面雙載子電晶體）產品也隨著運算需求持續成長。

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法人則表示，IET-KY首季虧損主因是股價大漲、認列可轉債評價損失，看好IET-KY今年應可虧轉盈，不過，自7月以來，IET-KY股價從126元附近起漲，漲幅超過兩成，7月以來外資買超404張、自營商賣超104張，顯示市場多由主力控盤，昨日主力賣超606張，不過凱基台北買超259張，提醒投資人介入主力控盤股票須謹慎為宜。

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