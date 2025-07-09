晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》IET-KY：高速光通訊需求成長助攻 爆量亮燈

2025/07/09 10:11

主力控盤，IET-KY股價爆量亮燈。（擷取自官網）主力控盤，IET-KY股價爆量亮燈。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠高速光通訊模組需求持續成長，砷化鎵族群IET-KY（4971）今日股價開低後，在買盤簇擁下隨即直衝漲停156元，截至9:44分為止，成交量超過1.1萬張，漲停委買張數超過5600張。

IET-KY董事長高永中日前在股東會即表示看好高速光通訊相關應用，其中，磷化銦磊晶產品為未來幾年公司的主要成長動能。他解釋，磷化銦PIN（PD）應用於資料中心的100G光模組接收端，受惠AI運算需求成長，出貨強勁，可應用於光模組的驅動電路HBT（異質接面雙載子電晶體）產品也隨著運算需求持續成長。

法人則表示，IET-KY首季虧損主因是股價大漲、認列可轉債評價損失，看好IET-KY今年應可虧轉盈，不過，自7月以來，IET-KY股價從126元附近起漲，漲幅超過兩成，7月以來外資買超404張、自營商賣超104張，顯示市場多由主力控盤，昨日主力賣超606張，不過凱基台北買超259張，提醒投資人介入主力控盤股票須謹慎為宜。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財