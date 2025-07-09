紐銅合約漲幅創1989年來最大 ! 專家指漲勢還未到頭 揭「1原因」

外媒指出，川普呼籲徵收50%關稅後，Comex銅價飆升至創紀錄水平。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普暗示將對銅徵收50%關稅，導致美國銅價週二盤中一度飆升，創下近40年來新高。分析師表示，此舉可能會短暫擾亂全球市場，因為川普政府可能對銅徵收進口關稅，促使大量銅庫存從歐洲、亞洲流往美國，形成現貨價格高於期貨的「倒掛」（backwardation）現象。

分析人士警告，賣方如今必須付出高昂代價展期或直接回補部位，恐帶動銅價繼續往上跳升。

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美國銀行（Bank of America）分析師團隊近日警告，銅價可能引發「軋空」（short squeeze）潮，需要交割金屬的賣方被迫在市場上回補部位，促使銅價飆更高。

專家指出，現今全球將銅運往美國，倫敦金屬交易所（LME）的可用庫存規模今年已下降約80%，目前相當於不到全球一天的使用量。在紐約與倫敦兩地的銅庫存結構扭曲、庫存錯位下，讓做空者在紐約被迫平倉，進而引爆銅價出現史詩級大漲。

《彭博》報導，川普已於2月底指示商務部長依據《貿易擴展法》第232條對外國銅進口展開調查，並在270天內提交報告。該法案賦予總統以國家安全為由實施限制的廣泛權力。而美國商務部長盧特尼克稱，川普打算對銅加徵50%的關稅，預計銅關稅將於7月稍晚或8月1日到位。

高盛上月研報稱，美國以相關貿易法第232條款進行的進口銅調查引發銅市場嚴重扭曲。美國已過度進口約40萬噸銅，導致庫存激增至100天以上消費量，非美地區庫存少於10天。

高盛的報告上調了今年下半年銅價預期至9890美元/噸，預計8月達到年內高峰10050美元/噸，並重申建議做多12月COMEX-LME銅套利交易，認為市場低估了高關稅實施可能性。

對於紐銅合約漲幅創1968年來最大，但倫敦銅期貨價格卻出現下跌。

《彭博》指出，美國總統川普計劃對進口產品徵收50%的關稅，倫敦基準銅期貨價格出現下跌。週三開盤時，倫敦金屬交易所3個月期貨價格一度下跌2.4%，至每噸9553.50美元，新加坡時間上午8:11時報每噸9592美元。

分析師指出，Comex銅合約上漲是因川普的加徵50%關稅計劃所致，但倫敦金屬交易所（LME）的銅價下跌，主要是受到中國製造業放緩的影響，加上運輸時間和倉儲造成的套利停滯。

以數據來看，2025年上半年為紐約商品交易所的銅庫存激增126%，但多為南美品牌，尚未全部配適交割。但倫敦金屬交易所的銅庫存在過去4月驟降66%，大量註銷倉單導致現貨溢價高漲。

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