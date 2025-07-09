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黃金下跌壓力來了？「1威脅」對後市超不利

2025/07/09 08:39

週二（8日）黃金價格下挫。（彭博資料照）週二（8日）黃金價格下挫。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人對美國與貿易夥伴達成貿易協議存在一些樂觀情緒，而美元走強與美債殖利率的攀升，進一步加重黃金的下跌壓力，週二（8日）黃金價格下挫，而專家指出，關稅對通膨持續造成的威脅，很可能說服Fed直到明年都暫緩降息，這將構成金價的壓力。

紐約黃金期貨下跌0.8%，報每盎司3316.9美元；黃金現貨價下跌0.8%，報每盎司3307.16美元，稍早一度跌到逾一週新低。

《路透》報導，10年期美債殖利率上升至逾兩週高點，讓本身不孳息的黃金投資魅力下降，而美元指數上漲0.1%，代表以美元計價的黃金對海外買家來說變得昂貴。

日本和南韓週二表示，將嘗試與美國的貿易談判，以軟化美國總統川普對自8月1日起將課徵新關稅的立場。前1日川普再度升高貿易戰威脅，警告14國將面臨高關稅，但把起徵時間點延後到8月1日，在這3週的時間內施壓對談國家讓步。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「隨著7月9日期限逼近，貿易成為市場焦點，川普政府正在擴大施壓，但對貿易協議的樂觀情緒帶動市場承受風險的胃口，抑制了黃金的走勢。」

市場靜待美國聯準會（Fed）即將公布的上次會議紀錄，以及本週多名Fed官員的公開談話。

Capital Economics氣候與大宗商品經濟學家侯賽因（Hamad Hussain）說：「關稅對通膨持續造成的威脅，很可能說服Fed直到明年都暫緩降息，這也將構成金價的壓力。」

投資人目前預期Fed在今年年底前會降息50個基點（2碼），從10月開始調降。

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