全球最繁忙機場排名出爐！第一名是「它」、桃園機場也強勢進榜

桃園國際機場（TPE）所迎接的國際旅客人次在全球名列前段班，以4470萬人次高居全球第13位。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「國際機場協會」（ACI）週二（8日）公布最新報告，調查了全球185個國家與地區的2800多座機場，並分析了這些機場的旅客、貨運與航班起降資料，找出2024年全球最繁忙機場，以總旅客人數來算，全球最繁忙機場為美國亞特蘭大機場（ATL），高達1億810萬人次，但以國際旅客來看的話，全球最繁忙機場則是阿聯的杜拜國際機場（DXB），高達9230萬人次，台灣的桃園國際機場（TPE）所迎接的國際旅客人次在全球名列前段班，以4470萬人次高居全球第13位。

ACI的報告指出，2024年全球航空旅客數創下新高，達94億人次，較2023年成長8.4%，比疫情前的2019年也增加了2.7%。而光是全球前20大機場就共處理了15.4億人次旅客，占據全球總旅客流量的16%。

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桃園國際機場2024年國際旅客人次為4470萬人次，雖然這數字仍比2019年疫情前少了7.5%，但較2023年大增27%，因此從2023年的第15名，一口氣提升2個名次至第13名。

ACI World 總幹事艾巴奇（Justin Erbacci）表示：「這次的排名不只展現了航空業的全球規模，也證明這個產業即使在充滿不穩定的世界情勢下，仍然有驚人的韌性持續成長。在這樣快速變化且不確定性高的時代，可靠的數據比以往都還重要，可以幫助機場掌握方向、應對各種挑戰。我們的目標，就是要透過這類報告和支援工具，幫助全球機場在充滿變動的環境中持續發展。」

2024年全球最繁忙機場排行榜 （資料來源:ACI）

全球總旅客量最多的機場

排名 機場名稱（代號） 旅客人次 1 美國亞特蘭大機場（ATL） 1億810萬 2 阿聯杜拜機場（DXB） 9,230萬 3 美國達拉斯沃斯堡機場（DFW） 8,780萬 4 日本東京羽田機場（HND） 8,590萬 5 英國倫敦希斯洛機場（LHR） 8,390萬 6 美國丹佛機場（DEN） 8,240萬 7 土耳其伊斯坦堡機場（IST） 8,010萬 8 美國芝加哥歐海爾機場（ORD） 8,000萬 9 印度新德里機場（DEL） 7,780萬 10 中國上海浦東機場（PVG） 7,680萬 11 美國洛杉磯機場（LAX） 7,660萬 12 中國廣州白雲機場（CAN） 7,640萬 13 南韓仁川機場（ICN） 7,120萬 14 法國巴黎戴高樂機場（CDG） 7,030萬 15 新加坡樟宜機場（SIN） 6,770萬

國際旅客量最多的機場

排名 機場名稱（代號） 國際旅客人次 1 阿聯杜拜機場（DXB） 9,230萬 2 英國倫敦希斯洛機場（LHR） 7,920萬 3 南韓仁川機場（ICN） 7,070萬 4 新加坡樟宜機場（SIN） 6,710萬 5 荷蘭阿姆斯特丹機場（AMS） 6,680萬 6 法國巴黎戴高樂機場（CDG） 6,450萬 7 土耳其伊斯坦堡機場（IST） 6,300萬 8 德國法蘭克福機場（FRA） 5,620萬 9 香港國際機場（HKG） 5,290萬 10 卡達杜哈哈馬德機場（DOH） 5,270萬 11 泰國曼谷蘇凡納布機場（BKK） 5,030萬 12 西班牙馬德里機場（MAD） 4,870萬 13 台灣桃園國際機場（TPE） 4,470萬 14 馬來西亞吉隆坡機場（KUL） 4,190萬 15 西班牙巴塞隆納機場（BCN） 4,070萬

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