全球最繁忙機場排名出爐！第一名是「它」、桃園機場也強勢進榜

桃園國際機場（TPE）所迎接的國際旅客人次在全球名列前段班，以4470萬人次高居全球第13位。（資料照）
林浥樺／核稿編輯
〔財經頻道／綜合報導〕「國際機場協會」（ACI）週二（8日）公布最新報告，調查了全球185個國家與地區的2800多座機場，並分析了這些機場的旅客、貨運與航班起降資料，找出2024年全球最繁忙機場，以總旅客人數來算，全球最繁忙機場為美國亞特蘭大機場（ATL），高達1億810萬人次，但以國際旅客來看的話，全球最繁忙機場則是阿聯的杜拜國際機場（DXB），高達9230萬人次，台灣的桃園國際機場（TPE）所迎接的國際旅客人次在全球名列前段班，以4470萬人次高居全球第13位。
ACI的報告指出，2024年全球航空旅客數創下新高，達94億人次，較2023年成長8.4%，比疫情前的2019年也增加了2.7%。而光是全球前20大機場就共處理了15.4億人次旅客，占據全球總旅客流量的16%。
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桃園國際機場2024年國際旅客人次為4470萬人次，雖然這數字仍比2019年疫情前少了7.5%，但較2023年大增27%，因此從2023年的第15名，一口氣提升2個名次至第13名。
ACI World 總幹事艾巴奇（Justin Erbacci）表示：「這次的排名不只展現了航空業的全球規模，也證明這個產業即使在充滿不穩定的世界情勢下，仍然有驚人的韌性持續成長。在這樣快速變化且不確定性高的時代，可靠的數據比以往都還重要，可以幫助機場掌握方向、應對各種挑戰。我們的目標，就是要透過這類報告和支援工具，幫助全球機場在充滿變動的環境中持續發展。」
2024年全球最繁忙機場排行榜（資料來源:ACI）
全球總旅客量最多的機場
|排名
|機場名稱（代號）
|旅客人次
|1
|美國亞特蘭大機場（ATL）
|1億810萬
|2
|阿聯杜拜機場（DXB）
|9,230萬
|3
|美國達拉斯沃斯堡機場（DFW）
|8,780萬
|4
|日本東京羽田機場（HND）
|8,590萬
|5
|英國倫敦希斯洛機場（LHR）
|8,390萬
|6
|美國丹佛機場（DEN）
|8,240萬
|7
|土耳其伊斯坦堡機場（IST）
|8,010萬
|8
|美國芝加哥歐海爾機場（ORD）
|8,000萬
|9
|印度新德里機場（DEL）
|7,780萬
|10
|中國上海浦東機場（PVG）
|7,680萬
|11
|美國洛杉磯機場（LAX）
|7,660萬
|12
|中國廣州白雲機場（CAN）
|7,640萬
|13
|南韓仁川機場（ICN）
|7,120萬
|14
|法國巴黎戴高樂機場（CDG）
|7,030萬
|15
|新加坡樟宜機場（SIN）
|6,770萬
國際旅客量最多的機場
|排名
|機場名稱（代號）
|國際旅客人次
|1
|阿聯杜拜機場（DXB）
|9,230萬
|2
|英國倫敦希斯洛機場（LHR）
|7,920萬
|3
|南韓仁川機場（ICN）
|7,070萬
|4
|新加坡樟宜機場（SIN）
|6,710萬
|5
|荷蘭阿姆斯特丹機場（AMS）
|6,680萬
|6
|法國巴黎戴高樂機場（CDG）
|6,450萬
|7
|土耳其伊斯坦堡機場（IST）
|6,300萬
|8
|德國法蘭克福機場（FRA）
|5,620萬
|9
|香港國際機場（HKG）
|5,290萬
|10
|卡達杜哈哈馬德機場（DOH）
|5,270萬
|11
|泰國曼谷蘇凡納布機場（BKK）
|5,030萬
|12
|西班牙馬德里機場（MAD）
|4,870萬
|13
|台灣桃園國際機場（TPE）
|4,470萬
|14
|馬來西亞吉隆坡機場（KUL）
|4,190萬
|15
|西班牙巴塞隆納機場（BCN）
|4,070萬
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