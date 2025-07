川普稱關稅對通膨沒影響 再次呼籲鮑爾降息

美國總統川普(左)8日發文強調,關稅不會影響通膨,再次呼籲聯準會(Fed)主席鮑爾(右)降息。(路透檔案照)

〔國際新聞中心/綜合報導〕美國總統川普在7日宣布對14個國家的進口商品課徵25%到40%不等的關稅後,8日發文強調,關稅不會影響通貨膨脹,再次呼籲聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)降息。

川普在自家社群平台「真實社群」發文指出,白宮經濟顧問委員會(CEA)在主席米蘭(Stephen Miran)領導下,發表一項新研究,發現關稅對通膨「零影響」( ZERO IMPACT)。事實上,研究顯示進口價格正在下降,「就像我一直說的那樣」。「假新聞媒體和所謂的『專家』再次錯了。關稅正讓我們的國家『繁榮興旺』(BOOM)。許多新的工廠、工作機會,以及數以兆計美元的投資正湧入美國。」

請繼續往下閱讀...

川普說,有人應該把這項新研究拿給「太遲了」(Too Late)的鮑爾看,「他這幾個月一直像個嬰兒一樣哭鬧不存在的通膨,還拒絕做正確的事。」「降息吧,傑羅姆—現在正是時候!」(CUT INTEREST RATES JEROME — NOW IS THE TIME!)。

