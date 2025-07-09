川普稱關稅對通膨沒影響 再次呼籲鮑爾降息

美國總統川普（左）8日發文強調，關稅不會影響通膨，再次呼籲聯準會（Fed）主席鮑爾（右）降息。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普在7日宣布對14個國家的進口商品課徵25％到40％不等的關稅後，8日發文強調，關稅不會影響通貨膨脹，再次呼籲聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）降息。

川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，白宮經濟顧問委員會（CEA）在主席米蘭（Stephen Miran）領導下，發表一項新研究，發現關稅對通膨「零影響」（ ZERO IMPACT）。事實上，研究顯示進口價格正在下降，「就像我一直說的那樣」。「假新聞媒體和所謂的『專家』再次錯了。關稅正讓我們的國家『繁榮興旺』（BOOM）。許多新的工廠、工作機會，以及數以兆計美元的投資正湧入美國。」

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川普說，有人應該把這項新研究拿給「太遲了」（Too Late）的鮑爾看，「他這幾個月一直像個嬰兒一樣哭鬧不存在的通膨，還拒絕做正確的事。」「降息吧，傑羅姆—現在正是時候！」（CUT INTEREST RATES JEROME — NOW IS THE TIME!）。

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