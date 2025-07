美國總統川普表示,將陸續公布其他國家的關稅稅率,8月1日是最後期限,絕對不會再延。(路透)

〔國際新聞中心/綜合報導〕美國總統川普8日表示,在7日公布14個國家的關稅稅率後,還會陸續公布其他國家的稅率,而且8月1日是最後期限,絕對不會再延後。

川普在自家社群平台「真實社群」發文表示,「根據昨天寄出的多封信件,以及今天、明天以及接下來短期內即將寄出的信件,關稅將於2025年8月1日開始徵收(TARIFFS WILL START BEING PAID ON AUGUST 1, 2025.)。這個日期不會改變,以後也不會有任何改變。換句話說,所有款項將從2025年8月1日起到期並需支付—不會給予任何延長。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法