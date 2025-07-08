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彰化淹水災情嚴重 水利專業人士初判兩大原因

2025/07/08 20:33

彰化各地傳出嚴重淹水災情，圖為泡在水裡的鹿港老街。（記者湯世名攝）彰化各地傳出嚴重淹水災情，圖為泡在水裡的鹿港老街。（記者湯世名攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕颱風丹娜絲雖已逐漸遠離台灣，但其外圍對流旺盛，氣象局今針對彰化地區發布大豪雨特報，彰化各地傳出嚴重淹水災情。對此，水利專業人士表示，初判原因是短延時強降雨，排水系統一時之間難以消化，加上彰化多個地區地層下陷嚴重，也為排水增加挑戰。

氣象局指出，過去24小時，彰化縣福興鄉、鹿港鎮、永靖鄉、累積雨量超過300毫米（mm），田尾鄉、埔鹽鄉、秀水鄉等鄉鎮累積雨量也接近300毫米。

水利專業人士說明，初判是短時強降雨造成無法及時排水所致，近年來彰化工廠林立，已非昔日農田地多，可等待3日時間待水位緩降，加上彰化多處地層下陷，也增加降水排出的挑戰。

水利人士續說，短延時強降雨常造成道路側溝排水不良，低窪地區易淹水，由於防洪規劃涉及道路、建築及都市計劃結合，相關治水權責是由地方政府主導執行，上述因素只是初判，至於是否是因降雨超過雨水下水道排水系統負荷極限，仍待彰化縣政府調查釐清。

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