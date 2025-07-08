汎銓上半年營收創同期新高 四大關鍵動能迎下半年

汎銓上半年營收創同期新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測分析廠汎銓（6830）今日公布6月營收1.87億元，月增2.81％、年增7％，創單月營收歷史新高；第二季營收5.45億元，季增17.25％、年增6.98％，也創單季新高；上半年營收為10.1億元，年增6.93％，刷歷年同期新高紀錄。

汎銓表示，半導體相關客戶積極推進先進製程、先進封裝技術研發投入，為確保客戶未來步入量產計劃目標邁進，再加上汎銓為美系AI晶片大廠在台檢測分析夥伴，持續貢獻AI IC驗證分析委案，帶動汎銓旗下材料分析（MA）及AI晶片暨矽光子相關營收保持成長態勢。

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看好AI需求快速成長，對於高速運算、高效能晶片、低功耗、低延遲等需求日益漸增，汎銓感受相關主要客戶在矽光子、AI晶片研發力道，對於檢測分析委案需求持續熱絡，有助於帶動旗下AI晶片暨矽光子相關營收比重提升，檢測分析業務後市也有利發展。

汎銓並積極深化專業檢測人才培訓與檢測分析工法，穩步擴增人才團隊，截至2025年上半年旗下員工人數已達約735人，以因應汎銓國際化版圖發展，有效滿足客戶檢測分析委案需求，以期挹注未來營運更為強勁成長表現。

展望營運，汎銓聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國AI客戶專區」及「海外據點拓展」四大關鍵動能，全力驅動營運向上。

汎銓表示，目前持續擴增台灣與中國地區檢測分析產能，強化整體委案能量；美國子公司也已正式投入運作。旗下日本營運據點預計今年下半年開出，有望挹注新一波營運動能，增添未來營運動能。

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