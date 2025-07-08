美關稅對日韓衝擊有限 法人看好亞股表現

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國今公布14國的對等關稅稅率，其中日韓都是25%，市場擔憂對日韓產業的衝擊，法人對此正向看待，除了預期在8月1日正式上路前還有談判空間；另一則是日韓產業製造多已外移，真正受到衝擊的有限。甚至隨著美元走弱，下半年看好亞洲股市的表現。

渣打銀行首席投資辦公室今發布2025年下半年全球市場展望。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪認為，稅率25%可以視為天花板，日本面臨7月20日的參議院選舉，在8月1號前還有談判空間，也許等選舉干擾因素底定後，日本才能真正提出更多比較合適的條件來作溝通，而不是受到選舉或國內因素掣肘。

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因此，市場並不悲觀，在8月1日前仍對於談判空間抱有期待；而就算稅率基本底定，也在市場預期中。此外，在美國4月宣布對等關稅前，日韓很早就把很多製造基地轉移，衝擊有限。

但劉家豪分析，在各國關稅底定後，下個市場焦點，會轉向產品別部分的關稅。對等關稅是針對國家別，另外一個是貿易擴散法案裡的232條款，是針對行業別，其中的汽車和鋼鐵已開始課稅，藥品和半導體都還在調查階段，未來不知道會要調查多久。他認為，這對於半導體行業，會是懸在上面的壓力，隨時可能突然課徵關稅，這是下半年的疑慮。

此外，劉家豪提到，因為上半年拉貨潮，出口非常強勁，動能可能被透支，且第3季本來就是傳統的淡季，表現可能更平淡，第4季動能也不一定能夠恢復。他直言，拉貨動能會是下半年的不確定性。

渣打銀相對看好全球股市呈現多頭格局，尤其亞洲地區具備戰略與結構性吸引力。劉家豪分析，之前市場在猜測和提前反應對等關稅的稅率，所以亞股裡表現持續低迷；但隨著稅率底定，加上美元走弱，表示在尋求評價面偏低的市場，亞洲中評價面偏低的市場就包括中國、韓國，而日本雖然去年有不錯表現，但評價面上仍有空間。

從此面向看，關稅雖是影響因素，全球資金重新配置的動能，抵銷掉關稅的衝擊，對風險性資產是下半年更大的驅動因素。

劉家豪建議投資者可從此面向中思考，除了美國或是歐洲，可以在股票市場中增加亞股配置，雖有一定風險但具有潛力，且從過往表現來看，美元走弱時，這個潛力產生機率滿高的。

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