華南金6月獲利飆升139％ 創新高 上半年EPS達0.85元

華南金6月獲利飆升139%創歷史新高，上半年EPS達0.85元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金控（2880）公布自結6月獲利數據，受惠於旗下銀行子公司獲利大幅跳升，華南金單月稅後盈餘達33.32億元，月增高達139%，改寫歷史新高紀錄。累計上半年稅後盈餘達116.82億元，年增轉正，每股稅後盈餘（EPS）0.85元，順利追上去年同期水準。

華南金指出，6月盈餘飆升，主要是銀行子公司國內自貸案逾期戶收回呆帳挹注，另外，美元貶幅減少使兌換損益較上月增加，推升整體獲利表現。

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根據公告，華南銀行6月稅後盈餘達31.38億元，月增147.48%，亦創歷史新高。累計上半年稅後盈餘達112.54億元，年增9.6%，為華南金獲利成長的主要動能來源。

除銀行業務表現突出外，證券與產險子公司6月獲利也較5月回升。不過，受市場波動影響，華南永昌證券上半年稅後盈餘為6.31億元，年減近4成；華南產險則為7.76億元，年減12.41%，仍低於去年同期。

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