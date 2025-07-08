中信銀獲利續創新高 中信金上半年稅後盈餘358.41億元

中信銀獲利續創新高，帶動中信金上半年稅後盈餘358.41億元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（8）日公告2025年6月份自結獲利，雖然壽險業持續受美元重貶的拖累，但因台股股利進帳，單月轉虧為盈；子公司中信銀行更是獲利大爆發，單月稅後獲利48.21億元，累計前6月稅後獲利277.63億元，創歷史新高，帶動金控6月單月稅後盈餘111.65億元，上半年合併稅後盈餘358.41億元、EPS1.78元。

中信金分析子公司獲利表現指出，中國信託銀行6月份存放款及財富管理業務表現穩健，且自放款業績較去年同期成長13%、外幣資金成本下降使淨利差上升等因素，成為上半年主要成長動能。中信銀6月稅後獲利48.21億元，累計前6月稅後獲利277.63億元，較去年同期成長20%，創歷史新高。

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台灣人壽方面，雖然持續受到今年上半年美元重挫8.8%影響，但6月份受惠於台股股利進帳與基金處分利得挹注，單月稅後淨利達57.69億元，較上月單月虧損大幅改善。累計前6月稅後獲利72.16億元，較去年同期的130.21億元年減45%。

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