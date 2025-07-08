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英業達6月營收雙增 Q2、H1創同期新高

2025/07/08 19:38

英業達受惠於AI伺服器出貨動能強勁，加上筆電客戶提前於旺季到來之前猛力拉貨，帶動6月營收年月雙增。（記者方韋傑攝）英業達受惠於AI伺服器出貨動能強勁，加上筆電客戶提前於旺季到來之前猛力拉貨，帶動6月營收年月雙增。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）受惠於AI伺服器出貨動能強勁，加上筆電客戶提前於旺季到來之前猛力拉貨，帶動6月營收年月雙增，同步推升第二季與上半年的業績表現雙創同期新高，管理層看好下半年AI業務繼續成長，明年一季啟用美國休士頓廠。

英業達6月營收632.74億元，月增3.4%、年增24.2%，第二季營收1865.77億元，季增18.7%、年增20.9%，上半年營收累計為3436.11億元、年增20.71%。6月筆電出貨210萬台，月增16.6%、年增23.52%，第二季筆電出貨560萬台，季增12%、年增14.28%

管理層認為，若以第二季、第三季作為觀察全年營運的分水嶺，預期旗下AI伺服器、穿戴裝置下半年出貨皆可望優於上半年，筆電則是上半年、下半年出貨持平。目前集團正準備以美國休士頓租賃廠商應對客戶需求，最快明年首季開始做出貢獻，公司也將運用避險工具因應新台幣匯率升值帶來的匯兌損失。

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