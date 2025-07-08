生技展規模空前 生達、葡萄王獲生技產業金質獎

亞洲生技大會今舉行會前記者會，並公布今年傑出生技產業金質獎由生達及葡萄王獲得。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕亞洲生技產業年度盛會「2025 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」將於7月23日至27日於台北南港展覽館1館與2館登場。今日台灣生物產業發展協會率先公布「2025 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」得主，其中獲得年度大獎的傑出生技產業金質獎為國內藥廠生達（1720）及保健食品廠商葡萄王（1707）。

生物產業發展協會表示，成立逾半世紀的生達製藥，專注西藥開發與製造，連續兩年營收與EPS創新高。該公司以台灣為研發基地，積極拓展海外市場，擁有逾800張藥證。近年在台灣新增多項首家學名藥，並取得多國藥證與國際查廠認證，展現技術實力與法規能力。除持續研發高門檻藥品外，亦致力於社會公益與淨零永續，為國內藥廠的標竿企業，且是第三次拿到此獎的首家廠商。

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至於葡萄王生技近年轉型為全台最大生技發酵保健食品廠，研發樟芝、猴頭菇、蟬花與乳酸菌等功能產品，具多項人體臨床成果與國際論文發表。外銷美、日等地，帶動台灣保健產業國際化。並推動產學合作與永續行動，成為台灣首家加入RE100的企業，積極落實再生能源與淨零碳排。

今年的亞洲生技大會，除了延續去年舉辦創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，以及亞洲生技大展、商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等四大活動外，今年更新增國家生技園區Demo Day及比翼x北醫x秀傳Demo Day，活動延長至九天、橫跨三週，規模創歷史新高。

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