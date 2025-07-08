台企銀6月獲利月增近5成，上半年賺逾60億元創新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣企銀（2834）今日公布自結營收概況，6月稅前盈餘17.27億元、稅後盈餘15.04億元，月增49.83%，合併上半年稅前盈餘79.17億元、稅後盈餘64.15億元，創歷史新高，每股稅後盈餘0.7元，合併每股淨值為14.85元。

台企銀獲利動能持續強勁，合併1-6月淨收益177.93億元，年增4.64%，創有史以來的最佳成績。

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台企銀近年積極擴展各項業務，整體淨收益穩定成長，同時發展多元收益，上半年非利息淨收益82.53億元，年增2.31億元；若排除去年第一季認列一筆非經常性放款手續費收入5.62億元，年增高達7.93億元，其非利息淨收益占比增加1.01%，顯示營收與獲利來源集中度已改善。

台企銀指出，未來將持續提升非放款業務收益，多元化獲利來源，均衡收益結構。

台企銀不僅獲利再創佳績，也不斷優化授信品質，風險承擔能力提升，截至6月底逾放比率0.16%，備抵呆帳覆蓋率845.35%，皆較去年同期改善。

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