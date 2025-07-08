晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台企銀6月獲利月增近5成 上半年賺逾60億元創新高

2025/07/08 18:37

台企銀6月獲利月增近5成，上半年賺逾60億元創新高。（記者陳梅英攝）台企銀6月獲利月增近5成，上半年賺逾60億元創新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣企銀（2834）今日公布自結營收概況，6月稅前盈餘17.27億元、稅後盈餘15.04億元，月增49.83%，合併上半年稅前盈餘79.17億元、稅後盈餘64.15億元，創歷史新高，每股稅後盈餘0.7元，合併每股淨值為14.85元。

台企銀獲利動能持續強勁，合併1-6月淨收益177.93億元，年增4.64%，創有史以來的最佳成績。

台企銀近年積極擴展各項業務，整體淨收益穩定成長，同時發展多元收益，上半年非利息淨收益82.53億元，年增2.31億元；若排除去年第一季認列一筆非經常性放款手續費收入5.62億元，年增高達7.93億元，其非利息淨收益占比增加1.01%，顯示營收與獲利來源集中度已改善。

台企銀指出，未來將持續提升非放款業務收益，多元化獲利來源，均衡收益結構。

台企銀不僅獲利再創佳績，也不斷優化授信品質，風險承擔能力提升，截至6月底逾放比率0.16%，備抵呆帳覆蓋率845.35%，皆較去年同期改善。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財