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日韓對等關稅25％ 學者分析指台灣有望往下談

2025/07/08 18:26

台灣仍與美國就對等關稅談判。（路透）台灣仍與美國就對等關稅談判。（路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國對等關稅暫緩期即將屆滿，美國總統川普今天公布發給14國的信件，告知8月1日起適用的新關稅，其中日、韓將面臨25%的稅率。但學者認為，這些國家才正要進入談判「下半場」，而台灣稅率應該會落在15至20%，若稅率高過這區間，不論是對美國或台灣都沒有好處。

中經院院長連賢明在臉書發文分享六點看法：

第一，對等關稅開獎不是最後得獎結果，這些反而是川普認為還要談判的國家清單，對這些國家來說，現在才進入談判的下半場。

第二，對等關稅談判的關鍵是「不要想對等、不單純關稅、主要是談判」。美國沒想跟台灣簽自由貿易協定（FTA），也不會給台灣零關稅，川普關稅的地板價是10%，而且要台灣給美國零關稅。

日、韓都已經和美國簽FTA，但還是被要求25%的對等關稅。和韓國談判中討論的是美國汽車為什麼在韓國賣不動、駐韓駐軍要怎麼分攤軍費、Google地圖在韓國為什麼不能用，基本上只要美國想談都可列入。

第三，對等關稅另一個目的在創造「非中供應鏈」。和中國密切的國家大約都從40%關稅往下談，和美國聯盟國家大概10%開始談，所以寮國、緬甸、泰國這些和中國密切的東南亞國家都是近4成，英國歐盟大概都是1成開始加，越南是一個最直接例子，轉口貿易的稅率4成，當地生產的稅率2成。

也就是説，多投資美國，少用中國貨，該國家的稅率會越低，反之就越高。連賢明強調，過去只做生意、沒有意識形態的好時光已經過去了。

第四，台灣現在處於尷尬中，川普應該想把日本韓國和台灣一起談，放在類似的關稅區間，日本本來要做模範生，談完再找韓國台灣比照辦理，沒想到石破茂比石頭還硬、韓國新總統則剛上任，反而是台灣最有誠意，談判進度最前面，但目前還不是美國最滿意結果，所以川普還在考慮要不要接受。

第五，至於台美貿易談判卡在哪？連賢明認為應該在農業、而不是汽車關稅。汽車關稅和貨物稅最大問題是稅損，金額不小但還有解決空間。農業部分牽涉到食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康。這些困難不論哪個國家都會碰到，否則日本也不會為稻米死守不願意退讓。

第六，即使談判沒有如預期順利，連賢明認為台灣的對等關稅應該會落在15至20%區間。若稅率高過這區間，不論是美國或台灣都沒有好處，畢竟美國是台灣最重要的出口國家，台灣也是美國ICT和半導體最重要供應鏈。此外，台灣若能談成還不錯的結果，也會給日本韓國製造額外壓力，台灣若在美國有稅率優勢，這樣對日韓在科技業與台灣競爭大不利。

中央大學經濟系教授吳大任則認為，台灣可能和日、韓一樣在農業議題上比較堅持，亞洲許多國家是以農立國，農業進出口政策容易影響到選舉，若在此議題上讓步，容易被在野黨抓到把柄。

吳大任分析，越南能夠談出20%的好結果，可能是因為配合度高，美國要求什麼就全盤接受；越南、中國這類比較極權的國家，不需考慮到民意問題，談判時較有效率，而台灣、日本、韓國比較吃虧，必須在某些議題上有所堅持。

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