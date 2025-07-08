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史上新高！上半年貿易出超557億美元 對美出超552億美元超過中港

2025/07/08 18:02

財政部統計，上半年對美國出超552億美元，為1993年統計以來首度超過中港。（記者鄭琪芳攝）財政部統計，上半年對美國出超552億美元，為1993年統計以來首度超過中港。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布6月出口533.2億美元、再創歷年單月新高；累計上半年出口2832.6億美元、創歷年同期新高。出、進口相抵，上半年出超557億美元、創歷年同期新高，其中對美國出超552億美元、同創歷年同期新高，遠高於對中港出超360億美元，為1993年統計以來首度超過中港。

根據財政部統計，6月出口533.2億美元，月增3.1%、年增33.7%，連續20個月正成長；第2季出口1537.1億美元、創歷年同季新高，年增34.1%；累計1至6月出口2832.6億美元、創歷年同期新高，年增25.9%。財政部統計處長蔡美娜指出，上半年出口年增25.9%，優於亞鄰國家，遠高於香港年增16.1%、新加坡8.2%及南韓0%，居亞洲四小龍之冠。

出、進口相抵，6月出超120.7億美元、年增73.7億美元；上半年出超557.1億美元、年增196億美元。蔡美娜指出，上半年對美國出超552億美元，遠高於對中港出超360億美元，這是對中國出口有統計以來，上半年對美出超首度超過中港；至於今年對美出超能否超過中港？她表示，很難預測。

財政部指出，6月對美出口占比升至32.4%、續居我國最大出口市場，上半年美國及中港並列我最大出口市場、均占總出口約27.9%，出口分別年增51.4%、12.7%，東協占2成居第3大、出口年增31.4%；另對南韓出口年增25.9%、對墨西哥增2.1倍，與對美國、東協出口值齊創歷年同期最高。

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