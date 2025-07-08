中石化處分前鎮土地還款 鼎越聯貸案爭取到修約

中石化代理總經理陳穎俊（右）表示，鼎越聯貸案取得豁免部分承諾條款，同時積極處分前鎮區土地還款+充實營運資金。（擷取自證交所）

〔記者張慧雯／台北報導〕中石化（1314）與子公司鼎越今日於證交所召開記者會，說明鼎越公司就聯貸案已與聯貸金融機構達成豁免部分承諾條款，同時，中石化代理總經理陳穎俊也表示，積極規劃處分高雄前鎮區土地，償還借款與充實營運資金。

陳穎俊表示，鼎越公司旗下京華廣場土地受裁定扣押的影響，使其銷售暫停，經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，豁免2025年7月底前應補足第三次銷售率檢核之差額，以及增加提前還款承諾；鼎越則承諾於今年7月提前償還5億元及今年11月5日前提前償還10億元；他也強調，中石化及鼎越將繼續執行相關後續作業，確保對債權金融機構之承諾落實到位。

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此外，陳穎俊也提到，中石化將規劃處分高雄前鎮區土地，除償還金融機構借款外，更可充實營運資金，未來，將持續遵守公司治理原則並致力於提升營運效率及轉型升級，以維護股東及利害關係人之權益。

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