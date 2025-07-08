公布日韓關稅稅率 金管會：上市櫃公司前5月營收創歷年同期最高

金管會表示，會密切關注國際金融市場變化，以及近日美國公布對等關稅結果。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕受到美國總統川普公布日韓等14國關稅稅率，其中緬甸最高達40%，日韓馬來西亞都面臨25%的關稅，引發投資人擔憂，也造成美股7月7日4大指數都收黑，跌幅介於-0.79%至-1.88%之間；台股今也下跌66.45點，跌幅0.3%，以2萬2362.27點作收。金管會表示，會密切關注國際金融市場變化，以及近日美國公布對等關稅結果。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，今日台股收盤指數2萬2362.27點，下跌66.45點，跌幅0.3%，成交量2720.28億元，外資買超0.85億元。

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他指出，在基本面部分，今年截至5月底，台股本益比17.05倍，現金殖利率達3.09%，如果加計股票股利為3.19%；國內上市櫃公司今年截至5月底累計營收約19.03兆元，較去年同期增加15.07%，為歷年同期最高。

截至7月7日，信用交易的整戶擔保維持率為174.32%。

黃厚銘強調，金管會會密切關注國際金融市場變化，以及近日美國公布對等關稅結果。

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