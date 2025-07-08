對等關稅重創日圓！台幣小貶2分收29.068元

對等關稅重創日圓！台幣在觀望中小貶2分 、收29.068元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普宣布第一波「對等關稅」稅率，其中日本、韓國遭課徵高達25%的重稅，衝擊兩國匯市，日圓、韓元一度急貶。台灣未列入首波名單，外資、出口商等市場參與者觀望，使新台幣兌美元匯率在平盤附近徘徊，最後收29.068元、小貶2分，成交量進一步萎縮至12.235億美元。

相較之下，日、韓股市在重稅消息公布後逆勢走揚，台股則一度嚇跌逾200點，尾盤在台積電止穩帶動下跌點收斂，終場下跌66.45點，收在22362.27點。三大法人合計買超47.73億元，其中外資小幅買超3.5億元。

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外匯交易員指出，當前新台幣匯市仍觀望氣氛濃厚，一方面是台灣稅率尚未公布，市場觀望氣氛濃厚；另一方面，央行本週將邀集保管銀行「喝咖啡」，外資進出趨於保守，今日呈現雙向操作、略偏匯出。

出口商方面則展現高度默契，多半選擇在早盤先掛單，逢高才分批拋匯，整體市場在買賣力道相對平衡下，央行也樂見市場自主調節，並未積極進場干預。

交易員認為，台幣偏升走勢未變，惟短線在對等關稅結果尚不明朗下，恐陷入區間整理。

美國對14國的對等關稅稅率公布後，美股四大指數全數收黑，美元指數雖一度反彈，但在亞洲交易時段回落，亞幣走勢分歧，其中，日圓跌至2周新低，韓元先貶後升，意外成為今日最強亞幣。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數小跌0.02%；韓元升值0.23%、新加坡幣升0.08%、人民幣升0.04%，新台幣小貶0.07%，日圓則重貶0.57%，跌至兩週新低。

外匯交易員分析，從今日日、韓股市逆勢上揚可見，市場對關稅消息的敏感度可能已逐漸鈍化。

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