昇達科6月營收雙減 低軌衛星營收比提高到54％

昇達科董事長陳淑敏（右），總經理吳東義（左）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星、微波及毫米波高頻通訊元件廠商昇達科（3491），6月營收1.36億元，月減27.65%，年減36.55%，累計上半年營收11.33億元，年增4.84%。昇達科指出，雖因匯率變動及客戶出貨時程調整等短期因素，導致營收下滑，但低軌衛星（LEO）業務仍具長線動能，LEO產品的營收占比維持高峰，對未來營運持審慎樂觀態度。

昇達科說，6月營收減少主要受四項因素影響，包括台幣兌美元強勢升值，相較第一季匯率影響單月營收約1500萬元；以及原納入合併營收之子公司正通科技，因已不具控制力，自6月起不再納入合併報表，影響營收約2000萬元。此外，美國對中國課徵高關稅，對射頻天線產品出貨造成短期壓力，6月減少出貨金額約1500萬元。而低軌衛星（LEO）相關領域產品，則因重點客戶進入測試通訊階段，暫緩部分元件出貨，影響營收約2000萬元。

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昇達科強調，儘管LEO產品部分出貨延後， LEO相關業務並非訂單消失，而是依據客戶生產進度進行時程性調整，6月來自LEO客戶的訂單金額超過1.8億元，約為6月LEO實際營收的2.5倍，顯示訂單能見度與需求仍相當強勁。且今年上半年LEO產品營收占比已達52.7%，而單就6月而言，LEO產品的營收占比還提高至54%，營收比重持續維持在高峰水準。

隨著全球低軌衛星布局進入商轉高峰期，市場對高頻通訊元件需求持續增加。各國為強化國防、通訊自主與全球連網覆蓋，持續投入LEO衛星建設，包括SpaceX、Amazon Kuiper及Eutelsat OneWeb等國際大廠，均加快衛星星座部署腳步。市場研究機構預測，未來LEO衛星市場將維持雙位數成長，預期到2033年該年度市場規模將攀升至260億美元，約為2025年規模的3.7倍。

昇達科表示，公司在LEO市場具備關鍵零組件製造技術，產品不論是衛星酬載（Payload）、地面站（Gatway）、使用者終端（UT）均已經有多樣產品已量產供貨給知名客戶，均為LEO衛星系統不可或缺的核心元件。尤其LEO衛星布建動輒上千顆衛星，且存在定期汰換需求，對供應鏈廠商形成長期而穩定的需求支撐。

此外，美中科技角力亦促使各國加快布局自主衛星網路，成為推升LEO發展的另一大動能。昇達科預期，低軌衛星應用將不僅侷限於通訊，更將延伸至軍用偵蒐、無人機通訊、智慧農業、車聯網及海事監控等多元領域，成為未來市場成長的重要支撐。昇達科強調，持續深耕LEO衛星領域，看好該產業中長期發展，並以精進產品技術與擴大全球客戶布局為目標，持續朝營運穩健成長邁進。

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