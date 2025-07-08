台積電美員工指控歧視、騷擾、罵蠢懶 擴至30多名原告

台積電在美國工廠的集體訴訟愈演愈烈，目前訴訟已擴大到30多名原告，控內容涵蓋歧視、騷擾以及不安全的工作條件等。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在美國工廠的集體訴訟愈演愈烈，目前訴訟範圍已擴大到30多名原告，控內容涵蓋歧視、騷擾以及不安全的工作條件等。其中一些較為離奇的指控包括該公司試圖在Temu上購買安全設備以及不當的身體接觸。

台積電亞利桑那州晶圓廠的多名員工指控該代工廠歧視行為，並於去年對公司提起集體訴訟。這起集體訴訟指控台積電對其位於亞利桑那州的Fab 21工廠的美國員工存在歧視，目前訴訟範圍已擴大到30多名原告。

請繼續往下閱讀...

這起重新提起的集體訴訟，原告人數增加15人，指控該公司系統性地偏好來自台灣和中國的員工，而排擠美國員工。據稱，非亞裔員工不斷遭受侮辱，被貼上「無能」和「不願工作」的標籤。

前高級技術員菲利普·斯特賓斯基（Phillip Sterbinsky）表示，他曾被經理們辱罵「愚蠢又懶惰」，最終成為部門裡最後一位非亞裔員工，並於2024年辭職。

指控中包括台灣員工公開發表種族主義言論的報導。史特賓斯基回憶說，他聽到同事說黑人懶惰，身上散發著難聞的氣味。另一位原告描述說，他來到工作場所，發現一位黑人同事的桌子上掛著一隻橡皮雞，他認為這是一種有針對性的羞辱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法