晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電美員工指控歧視、騷擾、罵蠢懶 擴至30多名原告

2025/07/08 17:24

台積電在美國工廠的集體訴訟愈演愈烈，目前訴訟已擴大到30多名原告，控內容涵蓋歧視、騷擾以及不安全的工作條件等。（取自網路）台積電在美國工廠的集體訴訟愈演愈烈，目前訴訟已擴大到30多名原告，控內容涵蓋歧視、騷擾以及不安全的工作條件等。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在美國工廠的集體訴訟愈演愈烈，目前訴訟範圍已擴大到30多名原告，控內容涵蓋歧視、騷擾以及不安全的工作條件等。其中一些較為離奇的指控包括該公司試圖在Temu上購買安全設備以及不當的身體接觸。

台積電亞利桑那州晶圓廠的多名員工指控該代工廠歧視行為，並於去年對公司提起集體訴訟。這起集體訴訟指控台積電對其位於亞利桑那州的Fab 21工廠的美國員工存在歧視，目前訴訟範圍已擴大到30多名原告。

這起重新提起的集體訴訟，原告人數增加15人，指控該公司系統性地偏好來自台灣和中國的員工，而排擠美國員工。據稱，非亞裔員工不斷遭受侮辱，被貼上「無能」和「不願工作」的標籤。

前高級技術員菲利普·斯特賓斯基（Phillip Sterbinsky）表示，他曾被經理們辱罵「愚蠢又懶惰」，最終成為部門裡最後一位非亞裔員工，並於2024年辭職。

指控中包括台灣員工公開發表種族主義言論的報導。史特賓斯基回憶說，他聽到同事說黑人懶惰，身上散發著難聞的氣味。另一位原告描述說，他來到工作場所，發現一位黑人同事的桌子上掛著一隻橡皮雞，他認為這是一種有針對性的羞辱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財