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6月CPI年增1.37％ 創51個月新低

2025/07/08 17:25

主計總處公布6月CPI年增1.37%，其中水果漲幅縮小至8.56％。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布6月CPI年增1.37%，其中水果漲幅縮小至8.56％。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布6月消費者物價指數（CPI）年增1.37%、創51個月最小漲幅，已連續2個月低於2%，主因最近天候較穩定，水果漲幅持續縮小，加上去年端午節落在6月基數較高，但肉類、外食費漲幅仍較高。主計總處表示，核心CPI已連續15個月低於2%，目前整體物價平穩，預估7月CPI較6月高，但仍低於2%，下半年CPI應都會在2%以下。

根據主計總處調查，6 月CPI較5月上漲0.14%，較去年同月漲1.37％，主因肉類、外食費等食物類價格持續上漲，水果價格仍較去年為高，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，與台鐵票價調漲；但蛋類、油料費、機票及通訊費等價格下跌，與部分服務費因上年端午節落在6月，基數較高，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲1.47％，連續15個月小於2%。

7大類指數中，以食物類年漲2.82％最多，主因水果供量較少價格上漲8.56％，肉類、外食費亦漲4.54％及3.44％，但蛋類下跌8.5％，抵銷部分漲幅。雜項類漲2.21％次之，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲6.45％。居住類則漲1.76％，主因房租上漲2.3％，及家庭管理費用上漲3.74％所致。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，6月平均年漲0.94%，其中雞蛋下跌10.32%最多、米價跌3.98%次之、沐浴用品也跌1.66%；但豬肉漲5.82%、麵包漲3.62%。

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