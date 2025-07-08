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雖上調今年全球GDP預估 惠譽示警：世界經濟面臨大幅放緩

2025/07/08 16:55

惠譽信評上調全球經濟成長預測，但也指出，世界經濟面臨自1930年以來最嚴峻的貿易戰所引發的大幅放緩。（資料照，記者吳欣恬攝）惠譽信評上調全球經濟成長預測，但也指出，世界經濟面臨自1930年以來最嚴峻的貿易戰所引發的大幅放緩。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美中貿易緊張局勢降級，惠譽信評上調全球經濟成長預測，但也在今日發布的2025年6月版《全球經濟展望》中指出，世界經濟仍面臨自1930年以來最嚴峻的貿易戰所引發的大幅放緩。

惠譽預測2025年全球GDP成長為2.2%，較4月上調0.3個百分點，也將2026年經濟成長預測自2.0%上調至2.2%，但仍低於2024年的2.9%和長期平均值2.7%。也低於3月的預測，反映近幾個月以來美國貿易政策的極端波動，加劇了不確定性並將進一步影響經濟成長。

惠譽將2025年美國經濟成長預期從1.2%上調至1.5%，且認為衰退風險正在消退。但隨著國內終端需求已放緩，惠譽預期2025年下半年消費將放緩。惠譽將中國2025年經濟成長預期也從3.9%上調至4.2%，並將歐元區經濟成長預測自0.6%上調至0.8%。

惠譽對美國有效關稅稅率（ETR）的最新估計值為14.2%。根據惠譽的基礎情境假設，未來幾個月內有效關稅稅率將進一步小幅上升，接近3月假設的18%，但低於4月版的假設27%。

惠譽表示，關稅已削弱美國企業和消費者信心，並促使美國民眾在2025年第1季提前進口商品以規避關稅上調，推動當季美國進口激增，庫存也大幅上升。但目前幾乎沒有證據表明加徵關稅對美國消費者物價指數（CPI）產生任何影響，但上游業者價格和物價壓力指標已有所上升。

此外，美國金融資產價格面臨下跌壓力，反映在股市波動加劇、美元走弱及30年期長期公債殖利率上升。隨著美國經濟增長放緩，聯準會可能對降息持謹慎態度，惠譽仍預期今年僅會在2025年第4季降息1次。關稅將推高通膨，勞動力成長正急劇減緩，部分通膨預期指標仍處於高位。而近期油價波動進一步推高了通膨風險。惠譽已將2025年年平均油價預期上調5美元至每桶70美元。

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