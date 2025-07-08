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廣越關稅轉單利多發酵 越南、約旦加速擴產

2025/07/08 16:46

廣越董事長吳朝筆今日於法說會表示，下半年在旺季效應加持之下，出貨效益可望進一步推升。（記者方韋傑攝）廣越董事長吳朝筆今日於法說會表示，下半年在旺季效應加持之下，出貨效益可望進一步推升。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕羽絨服代工大廠廣越（4438）董事長吳朝筆今日於法說會表示，下半年在旺季效應加持之下，出貨效益可望進一步推升，公司全年營收將挑戰歷史新高，以美元計價來看可望年增逾2成。隨著越南出口至美國的關稅由46%降至10%，相對孟加拉、印尼等亞洲製造國具備顯著優勢，集團已正式啟動越南擴廠計畫，旗下約旦新廠也預計在明年第二季投產。

吳朝筆指出，越南在本輪與美方的關稅談判中展現高度彈性，協議最終拍板稅率為10%，遠低於柬埔寨（32.8%）、孟加拉（35%）、印尼（32%）與印度（26%）等區域競爭國家，近期訂單詢問潮相繼湧現，公司即日起在越南動工擴廠，以承接預期中的轉單，「我們在越南經營已久，對當地法規與產能規劃皆非常熟悉，關稅落底後是絕佳擴產時機」。

目前廣越四大生產據點分別為中國、越南、約旦與羅馬尼亞，當中越南產能比重約為55%至68%，並為主要對美出貨基地。除此之外，吳朝筆特別點出，約旦廠落成以來已逾8年，享有美國免關稅優惠，加上品牌客戶已指定轉單至當地生產，預期新廠將成為未來數年毛利與營收成長的關鍵。

廣越6月營收18.9億元，月增4.1%、年增4%，第二季業績47.95億元，季增73.98%、年增16.01%，上半年總營業額75.52億元、年增16.23%。儘管第二季開始，公司業外受到新台幣升值造成匯損，但吳朝筆強調，整條接單未受干擾，訂單能見度已至年底，第三季營運將迎旺季高峰，7至9月營收可望創歷史新高。

主要客戶方面，廣越前五大品牌包括Adidas、The North Face、Patagonia、Mont-bell與Nike，均傳出訂單強勁，年增幅介於五成至近一倍不等。另如Lululemon、Aloyoga 等北美新興品牌，也在今年成為新客戶，出貨時程從第四季起陸續放量，並在明年成為相當重要的營運成長動能。

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