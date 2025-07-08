中山大學攜手高銀培育國際金融人才

中山大學深化產學合作，攜手高銀培育國際金融人才。（中山大學提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕打造高雄成為亞洲資產管理中心的重要契機，國立中山大學今（8）日宣布，國際金融研究學院將與高雄銀行自115年度起，展開長期深度合作，高雄銀行也將每年捐贈新台幣200萬元支持金融高等教育，並推薦優秀行員進修就讀，透過產學合作模式，培育兼具國際視野與實務能力的金融專業人才。

中山大學副校長兼國金學院院長郭志文表示，高銀前董事長鄭美玲過去曾擔任中山大學國際資產管理研究所所長，在轉任高雄銀行董事長後，依然持續關注與支持學院發展，面對亞洲資產管理中心設立所帶來的嶄新機遇，高銀作為在地深耕多年的金融機構，展現高度前瞻性與責任感。

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中山大學國際金融研究學院呼應高雄市打造亞洲資產管理中心的政策藍圖，持續深化全英語授課體系與全業師教學陣容，致力成為台灣金融教育的領航者，郭志文表示，學院兩年制碩士學程結合密集課程與實務導向訓練，成功培育出能在國際市場中具備高度競爭力的金融人才。

此次產學深度合作之前，雙方簽訂「儲備幹部實習生計畫」，提供學院學生「畢業即就業」的實務機會，透過貼近產業實際運作的實習與訓練，有效強化學生對金融產業的認識，落實學用合一。

代理董事長陳勇勝表示，高雄銀行長期深耕在地，樂見高雄在國際金融版圖上嶄露頭角，此次與中山大學國金學院的合作，不僅是對高等金融教育的支持，更是對優秀金融人才永續培育的具體實踐。

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