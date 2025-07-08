工廠爆炸頻傳 勞動部修法提高復工標準、違者處以刑法

勞動部為強化工作場所安全，今（8）日修正發布「勞動檢查機構執行停工及復工作業要點」。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年2月遠東新世紀化學纖維總廠及台中新光三越百貨接連發生爆炸案，造成嚴重傷亡，勞動部為強化工作場所安全，今（8）日修正發布「勞動檢查機構執行停工及復工作業要點」，針對發生重大職災的工作場所，大幅提高停工後的復工標準，職安署強調，勞動檢查的停工處分並無期限，改善完成後才可申請復工，若違反停工通知，將移送司法機關偵辦，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣15萬元以下罰金。

勞動部修正發布的「勞動檢查機構執行停工及復工作業要點」，主要重點包括若因設施不良肇災，該場所相同的設施雖未發生事故，但也需一併檢查後才可復工；若發生爆炸，與此次爆炸有關聯的設施場所，都應一併檢查；如果是多次發生災害，則需擴大停工範圍徹底檢討。

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勞動部舉例，若電梯井發生勞工墜落事故，必須要求工作場所內所有的電梯井全面停工改善；建築物外牆某側施工架發生倒塌、崩塌，其他側外牆施工架亦應一併停工檢討改善，這是因「設施不良」而發生重大職災的工作場所，其他具有相同危害作業的工作場所，考量也有再次發生災害的疑慮，因此應一併停工全面進行改善。

此外，對於經常發生職業災害的事業單位，考量其內部管理制度已明顯失效，肇災風險偏高，針對肇災的分項工程或製程相關設施，都需一併要求停工改善，例如營造工程若在3年內發生2起職業災害，勞檢單位將擴大停工範，並要求事業單位徹底檢討其管理作為。

針對發生火災、爆炸事件的廠場，不管有無勞工罹災，與危害相關聯的設施場所，都將要求停工，面檢討危害關聯性設施的場所，例如工廠發生高溫、高壓製程洩漏火災、爆炸事故，該製程管線內化學物質流經的場所，都需全面停工檢查，並要求事業單位重新檢討其設施安全及管理制度，以確保整體系統運作的安全。

勞動部強調，為了督促事業單位最高管理階層重視、落實安全衛生管理，勞檢機構將要求業主、原事業單位及受停工處分事業單位的代表人，或經營負責人出席「復工審查會議」，共同檢視改善措施，避免災害再發生。

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