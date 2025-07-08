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技嘉第2季營收創高 日系客戶大單分批交貨

2025/07/08 16:26

技嘉集團斬獲日本軟體即服務供應商的B200伺服器大單，本月開始分批交貨。（資料照）技嘉集團斬獲日本軟體即服務供應商的B200伺服器大單，本月開始分批交貨。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）第二季營收創下歷年同期新高，今年上半業績表現也寫下歷年同期新猷，管理層持續優化AI伺服器的客戶組成結構，旗下技鋼已與日本軟體即服務（SaaS）供應商Datasection簽署正式合約，將向對方出貨625台B200伺服器，總交易金額高達2.72億美元（約新台幣79.02億元）。

技嘉6月營收254.48億元，月減45.5%、年增11%，第二季營收1022.74億元，季增55.43%、年增85.4%，上半年營收1680.14億元、年增30.16%。子公司技鋼此次斬獲的Datasection，將依照客戶規劃，部署在對方位於日本大阪府的AI資料中心，排定自7月起分批交貨，未來不排除進一步擴大與Datasection 合作規模。

市場認為，這項採購案凸顯台廠在全球 AI 伺服器供應鏈中的重要角色，特別是技鋼近年積極進軍高階圖形處理器（GPU）應用市場，與輝達（NVIDIA）之間的長期合作關係相當穩固。

Datasection 表示，該批伺服器將支援其自主開發的大型 GPU 運算平台「TAIZA」，該平台已於今年3月正式上線，屬於針對 AI 工作負載最佳化的大型叢集管理系統。此次下單，主要是應一全球頂級雲端服務商提出的預備需求，確保交付能力與運算效率。

Datasection強調，未來還會積極拓展AI資料中心版圖，布局橫跨亞洲與歐洲，並將以台灣供應鏈作為核心夥伴之一，有鑑於輝達晶片仍在全球相當搶手、供不應求，公司必須提前卡位穩定供貨來源，以解決高階圖形處理器可能面臨的供應風險。

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