拉貨動能不減！6月出口533.2億美元續創新高、年增33.7％

財政部公布6月出口533.2億美元，年增33.7%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕受惠AI商機熱絡及提前拉貨動能，財政部公布6月出口533.2億美元、再創歷年單月新高，月增3.1%、年增33.7%，連續20個月正成長；第2季出口1537.1億美元、年增34.1%；累計1至6月出口2832.6億美元、創歷年同期新高，年增25.9%；其中對美出口173億美元、年增90.9%，續創歷年單月新高，美國續居我國最大出口市場。

6月進口則是412.6億美元、為歷年單月次高，月增5.4%、年增17.3%；第2季進口1216.3億美元、年增24.5%；累計1至6月 進口2275.6億美元、年增20.5%。出、進口相抵，6月出超120.7億美元、年增73.7億美元；累計1至6月出超557.1億美元、年同增196億美元。

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財政部表示，受惠於新興科技應用商機熱絡，以及美國暫緩實施對等關稅期限將屆，客戶端拉貨效應持續發酵，6月出口達533.2億美元的歷年單月新高；進口412.6億美元、創歷年單月次高，受科技產業鏈的分工運作及資本設備購置強勁，與國際原物料行情疲軟等交互影響。累計1至6月，出口及進口值均為歷年同期新高。

主要市場中，6月對美國出口高速擴增90.9%，規模值續創單月最佳，對東協、日本、中國與香港出口亦呈兩位數升幅，各增28.2%、25.3%、13.1%，對歐洲出口仍疲、年減 5.4%。累計上半年，美國及中港並列我最大出口市場（均占總出口2成8），各年增51.4%、12.7%，東協占2成居第3大、年增 31.4%；另對南韓出口增 25.9%、對墨西哥增 2.1 倍，與對美國、東協出口值齊創歷年同期最高。

財政部表示，因對等關稅延後，預估提前拉貨效應延續，以此推斷7月不會特別悲觀，預估7月出口459億至479億美元、年增15%至20%。不過，美國關稅措施、地緣政治衝突等不確定因素，仍對全球經貿前景構成風險，須密切關注後續發展。

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